12 Dev Adam’ı Türkiye’de destekleyin

FIBA EuroBasket 2017 için geri sayım devam ederken, heyecan giderek artıyor ve Türkiye’deki taraftarlar, 17 Eylül'de Türk Milli Takım Kaptanı Sinan Güler’in Nikolai Semashko Kupası’nı İstanbul’da kaldıracağı hayalini kuruyorlar.

FIBA EuroBasket, tıpkı FIBA Basketbol Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları gibi, tuttuğu milli takımı desteklemek için bir araya gelen tüm spor severlerin ve koyu taraftarların ilgisini yakalamak amacında. Her ne kadar, FIBA EuroBasket 2017’i kimin kazanacağını tahmin edemesemde, şundan eminim ki; bu şampiyona yaratacağı binlerce tartışmalar ve anılar ile yillarca hafızalara kazınacak değerli bir miras bırakacaktır.

EuroBasket'in gençler arasında basketbola olan ilgiyi arttıracak bir kıvılcım olacağından ve bu gençlerden bazılarının ülkelerini gururla temsil edecek yeni nesil oyuncular olup bu yolda devam edeceklerinden de eminim.

Bu yüzdendir ki, milli takım mücadeleleri sporumuz için çok önemlidir. Milli takımlar basketbolun gelişimini ve büyümesini yönlendirir ve FIBA dünya çapında bu sporun geliştirilmesi ve tanıtılması sorumluluğunu üstlenen yönetim organı olarak yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve mili takım yarışmalarının desteklenmesi ve güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Basketbolda, diğer takım sporlarının aksine, son yüzyilda taraftarların birçoğu, milli takımlarının önemli bir iç saha maçına tanıklık etmeden yıllarını geçirmiştir. Bu durum hem taraftarlar, hem de ulusal renklerini gururla taşıyan oyuncular için üzücü ve rahatsızlık veren bir durum oluşturmuştur.

Bir diğer önemli sorun, düzenli olarak organize edilmeyen rekabetçi iç saha maçlarından yoksun kalan Ulusal Federasyonların – her seviyede milli takımları bir araya getiren – şehirleri birbirine bağlama ve kaynaklar yaratma imkanı bulamamak; yetkili makamları, medya ve taraftarları kendi ülkelerinde tek önemli olan bir marka etrafında; yani Milli Formanın etrafında bir araya getirme becerisine sahip olmamasıydı. Bu kaynaklar, finansal olsun ya da olmasın, her ülkenin basketbolunun, şehirlerinin, kulüplerinin ve yeni genç oyuncularının gelişimi için vazgeçilmez olan kalkınma programlarına ve olanaklarına yatırım yapabilmeri için çok önemlidir.

O günler artık geride kaldı!

Milli takımların düzenli olarak iç saha maçları oynamalarını sağlamanın yanı sıra, dört yıllık bir yarışma döngüsünde, yüzde 26'lık ortalama iş yükünü azaltarak, en önemli varlıklarımız olan sporcularımızı gözeten yeni bir takvimi uygulamaya koyduk. Oyuncularımızın yeteneklerini en üst düzeye çıkaracak ve kariyerlerini güvenli bir ortamda geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanan bir programa tabiyiz. Bu nedenle, uluslararası maçlar için gerekli hazırlık süresi gereksinimini kısaltıp yaz tatilleri süresince daha çok dinlenebilecekleri ya da hazırlanabilecekleri zamanı yarattık.

Üç ay içerisinde , Çin 2019’a giden yolda (bir sonraki FIBA Basketbol Dünya Kupası) eleme müsabakaları yıl içerisinde özel olarak planlanan zaman aralaliklarıi olan: Kasım, Şubat, Haziran ve Eylül aylarında oynanacaktır.

Maalesef, birkaç Euroleauge üyesi kulüp yetkilisi, basketbolcularını, genişleyen ve sürekli çoğalan (kendi tercih ettikleri) Avrupa seviyesindeki kulüp müsabakalarında mücadele ettikleri için Kasım ve Şubat aylarında milli takımlar için serbest bırakmayacaklarını açıkladılar.

Kapalı bir lig olan NBA’e benzetmeler yapılsada, açıkça bu benzetmeler hangi perspektiften bakılırsa bakılsın yersizdir. NBA 1946'da FIBA dışında, kendi kurallarıyla, 1960'lardan bu yana 80'den fazla müsabakalı takvimi ve de okul ve üniversiteler yoluyla oyuncuların geliştirildiği, ABD spor endüstrisi gibi belirli bir pazarda oluşturulmuş özel bir ulusal ligdir.

Halbuki, Euroleague, katılan takımların ulusal liglerinden fayda sağlayan ve her ülkedeki mevcut devlet mevzuatına ve federasyon kurallarına saygı duyması gereken yönetim organıyla güçlü bir şekilde bağlantılı olan uluslararası bir Avrupa ligidir. Euroleague'in hedeflerine destek veriyor ve Avrupa'da güçlü tek bir üst düzey kulüpler müsabakasına sahip olma arzusunu paylaşıyor olmamıza karşın, bu az sayıdaki kulübün konumu nihai olarak kendi ülkelerine zarar verecek ve elemelerdeki yükselme şansları azalacaktır. Milli takımlar bu şekilde güçsüzleşecek ve ülkesinin formasını giymekten gurur duyan oyunculardan nadiren yakaladıkları bu fırsat onlardan alınmış olacaktır.

FIBA takviminin yeniden yapılandırılması kimseye sürpriz olmadı. Bu süreç, Mart 2011'de ligler, federasyonlar ve diğer paydaşların katılımını içeren ayrıntılı bir istişare dönemi ile başladı. Milli takımların kesin takvimleri Ağustos 2015'te teyit edilerek yayınlandı ve böylece herkesin uyum sağlamasına zaman tanındı

Yeni bir takvimi kabul etme kararı, dünya basketbolunun menfaatleri doğrultusunda daha fazla ülke ve oyuncu geliştirmek için, tüm uzmanlar ve NBA tarafından paylaşılan bir amaç olarak, FIBA Dünya Kongresi tarafından oy birliği ile kabul edilerek alındı. Şimdi basketbolun gelişimini hızlandırmanın ve milli takımınızı eve getirmenin tam zamanı!

Artık Euro Basket 2017'nin heyecanını yaşamak için hazırlandığınız bu dönemde, önümüzdeki yıllarda milli seviyede keyif alacağınız çok daha mükemmel bir basketbol olacağından emin olabilirsiniz.

Basketbol heyecandır. Basketbol eğlencelidir. Takımınızı destekleyin.