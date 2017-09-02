12 dev adamdan muhteşem galibiyet!

Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Marek Cmikiewicz (Polonya), Aleksandar Milojevic (Makedonya), Ferdinand Pascual (Filipinler)
Büyük Britanya: Okereafor 8, Nelson 8, Murray, Olaseni 15, Clark 8, Lawrence 15, Boateng 2, Achara 6, Johnson 3, Mockford 5
Türkiye: Melih Mahmutoğlu 24, Cedi Osman 11, Kenan Sipahi 3, Barış Hersek 3, Semih Erden 19, Sinan Güler 9, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz 11, Sertaç Şanlı 2, Furkan Aldemir, Erkan Veyseloğlu 2
1. Periyot: 18-23
Devre: 36-49
3. Periyot: 54-64
Mücadeleye üçlük yağmuruyla başlayan Büyük Britanya'ya, ilk devre boyunca boyalı alanda Semih, üç sayı çizgisi gerisinden Melih'le kafa tuttuk.
Devreye 49-36 ile önde girdiğimiz zorlu maçta, bench'ten gelen Furkan Korkmaz ve Sinan'ın katkıları ve pota altında Daniel Clark'a, "Dur" diyerek güldük.
TÜRKİYE NASIL KAZANDI?
1- İlk gün kaybedilen Rusya maçındaki panik havası yerini olgun bir oyuna bırakmıştı. Britanya karşısında her an soğukkanlıydık.
2- Tribün desteği, yine savunmada 6. adama sahip olmamızı sağladı. Özellikle boyalı alanı çok iyi kapatıp, rakibin en etkili yönünü erittik.
3- Melih, Rusya maçında yapmak isteyip yapamadıklarını Büyük Britanya'ya karşı uyguladı. Zafere, Semih'le beraber liderlik ettiler.
EN'LER:
Maçın sayısı:
Üçüncü çeyrek sonunda topu çalan Furkan Korkmaz müthiş bir smaç vurdu.
Maçın en skoreri:
Melih Mahmutoğlu (24 sayı)
Maçın adamı:
Furkan Korkmaz
Bench'ten gelip verdiği katkının yanı sıra maç boyunca takıma dinamizm, tribüne heyecan kattı.
Maçın kırılma anı:
Bitime 5.04 kala Büyük Britanya farkı 7'ye indirmişken Melih'in attığı üçlük.
NOTLAR:
5538 seyirci izledi
Türkiye'nin, Büyük Britanya'yı devirdiği maçı FIBA kayıtlarına göre toplamda 5538 biletli seyirci takip etti.
İzmir Marşı ve Atatürk tezahüratı
Karşılaşmanın sonunda alınan galibiyet, tribünlerin hep bir ağızdan söylediği İzmir Marşı ve "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa" tezahüratıyla kutlandı.