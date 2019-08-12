12 Dev Adam'dan harika prova!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol Haberleri12 Dev Adam'dan harika prova!
GeriBasketbol 12 Dev Adam'dan harika prova!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
12.08.2019 - 21:05, Son Güncelleme:

12 Dev Adam'dan harika prova!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
12 Dev Adam'dan harika prova!

Çin'de düzenlenecek 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Senegal'i 94-59 mağlup etti.

İki takım da karşılaşmaya hücumda isabetsiz atışlarla başladı. Milliler, ilk periyodun tamamlanmasına 4.37 kala Cedi Osman'ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla ilk kez öne geçti: 6-4. Bu dakikadan sonra hücumda Melih ve Ersan ile üst üste sayılar bulan Türkiye, 4 dakika kala farkı 6'ya çıkardı: 10-4. Periyodun kalan kısmında rakibine hücumda sadece 2 sayı izni veren Milliler, ilk periyodu 15 sayı farkla önde tamamladı: 21-6.

İkinci periyota da hücumda etkili başlayan Milliler, Berkan Durmaz'ın 4 ve Furkan Korkmaz'ın bulduğu 2 sayıyla farkı 18'e çıkardı: 27-9. Kalan bölümde hücumdaki etkinliğini kaybeden Milliler, savunmada da rakibini durduramazken, ilk yarıyı 11 sayılık farkla önde kapattı: 38-27.

2'nci yarıya Ersan İlyasova'nın 5, Furkan Korkmaz'ın 4 sayısıyla 9-0'lık seri ile başlayan ay yıldızlılar, farkı 20'ye çıkardı: 47-27. Periyodun geriye kalan kısmında Senegal'in farkı kapatmasına izin vermeyen Türkiye, Sertaç'ın son saniye basketiyle final periyoduna 26 sayı önde girdi: 70-44.

Son periyodun başında Metecan, Yiğit ve Sertaç’ın sayılarıyla 7-0'lık seri yakalayan Türkiye, farkı 33 sayıya kadar yükseltti: 77-44. Maçın kalan dakikalarında da rahat bir oyun sergileyen Türkiye, parkeden 94-59 galip ayrıldı.

SİNAN GÜLER MİLLİ TAKIMA VEDA ETTİ

Daha önce 150 kez milli takım formasını terleten Sinan Güler, Senegal maçı öncesinde milli takım kariyerini noktaladı. Karşılaşma öncesinde tecrübeli basketbolcuya bir teşekkür plaketi verildi. Salon hoparlöründen ismi anons edilen Sinan Güler'e plaketini Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti.

KARŞILAŞMAYI BAŞKAN TÜRKOĞLU DA TAKİP ETTİ

Öte yandan Türkiye'nin Senegal'i konuk ettiği karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti. Türkoğlu'na federasyon yetkilileri de eşlik etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Rıza Çalımbay: "Emre’ye ihtiyacımız var"
12 Dev Adam'dan harika prova!
Fenerbahçe, sağ gösterip sol vurdu! Kolarov derken...
Monaco, Henry Onyekuru transferini açıkladı