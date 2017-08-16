12 Dev Adam'a yeni şarkı!

Türkiye Milli Basketbol Takımı’nın yer aldığı D Grubu maçları ile final serisi karşılaşmalarına Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı FIBA Eurobasket 2017’de, 12 Dev Adam’a destek olmak amacıyla yeni bir kampanyaya imza atıldı.

Rap sanatçısı Ceza’nın 12 Dev Adam için seslendirdiği şarkı ile destek verdiği kampanya kapsamında, #DevDestek etiketiyle sosyal medyada kendi mesajlarını ya da Ceza’nın söylediği 12 Dev Adam şarkısını paylaşmaya davet ediyor.

Garanti Bankası, Ceza’nın 12 Dev Adam şarkısının akıllı potalar ile entegre edilerek antrenman sırasında Türkiye Millî Basketbol Takımı oyuncularına neşeli anlar yaşattığı bir de reklam filmi yayınladı.

12 Dev Adam’ın antrenman sırasında atılan her sayıda Ceza’nın şarkısından ufak kesitler ile neşelendiği reklam filmi, güvenlik görevlisi Nazım Abi’nin yolladığı destek mesajı ile sonlanıyor.