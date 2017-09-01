12 Dev Adam'a Anadolu Efes damgası

Avrupa Şampiyonası’nda D Grubu’nda mücadele edecek olan 12 Dev Adam’da oyuncular ve koç dahil, kariyerine Anadolu Efes’te başlayan veya yolu lacivert beyazlılardan geçen tam 10 isim yer alıyor.
Türk basketbolunun lokomotifi, söz konusu rakamla bu alandaki ‘rekoru’ elinde bulunduruyor.
Basketbol kariyerine Anadolu Efes’te start veren ya da lacivert beyazlı formayı bir dönem sırtına geçiren isimler şöyle sıralanıyor;
Cedi Osman
Doğuş Balbay
Furkan Korkmaz
Barış Hersek
Sinan Güler
Semih Erden
Erkan Veyseloğlu
Sertaç Şanlı
Melih Mahmutoğlu
Ufuk Sarıca (Anadolu Efes’te hem oyuncu hem de koç olarak görev yaptı.)