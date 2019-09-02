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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
02.09.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

12 Dev Adam, zorlu ABD virajında

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçını yarın ABD ile yapacak.

Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçında Japonya'ya 86-67 üstünlük sağladı. Turnuvanın favorilerinden ABD ise Çekya'yı 88-67 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. E Grubu'ndaki günün diğer maçında ise TSİ 11.30'da Japonya ile Çekya karşı karşıya gelecek.

Wilbekin'in durumu

Milli takımda yer alan Scottie Wilbekin'in yarınki zorlu maçta oynaması bekleniyor. Parmağındaki sorundan dolayı turnuva öncesi gerçekleştirilen antrenmanlara zaman zaman katılmayan Wilbekin, Japonya maçında kadroda bulunmasına rağmen süre alamamıştı.

Gözler NBA'deki oyuncularda olacak

Milli takımın güçlü rakibi ABD ile yapacağı karşılaşmada gözler NBA'de görev yapan Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın üzerinde olacak.

Japonya karşısında 19 sayı üreten 10 da ribaunt alan Ersan İlyasova, maçın adamı seçilmişti.

Millilerin NBA patentli oyuncularından Cedi Osman, grubun ilk maçında 12 sayı üreterek takıma katkı verdi. Kenardan gelen Furkan Korkmaz ise 10 sayılık performans sergiledi.

F, G ve H gruplarındaki ikinci maçlar da yarın

Turnuvada F, G ve H gruplarının ikinci maçları yarın oynanacak.
Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)
11.00 Karadağ-Yeni Zelanda
15.00 Brezilya-Yunanistan

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)
11.30 Almanya-Dominik Cumhuriyeti
15.30 Ürdün-Fransa

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)
10.30 Avustralya-Senegal
14.30 Litvanya-Kanada

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