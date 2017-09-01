12 Dev Adam neden yenildi?

Ali Muhammed'in sakatlığı sebebiyle yokluğuna, maç boyunca Rusya lehine verilen 5-6 skandal karar da eklenince Türkiye turnuvaya zaferle başlayamadı.
Dış atışlarda özellikle Shved ile etkili olan Rusya'nın pota altındaki 'ana üssü' Mozgov'la Semih tek başına mücadele edemedi. Cedi'nin kenara geldiği anlarda sıkıntı yaşadığımız da açık bir gerçekti.
29 faul yapan 12 Dev Adam, buna karşın 19 faule maruz kaldı. Sert savunmayla 22 top kaybına zorladığımız Rusya, buna rağmen bizi bu akşamki Büyük Britanya karşısına puansız uğurladı.
TÜRKİYE NEDEN YENİLDİ?
1- Cedi 28 sayıyla yıldızlaştı. Semih ve Erkan, ona 11'er sayı ile eşlik etti. Ancak Shved (22 sayı) ve Mozgov'u (20 sayı) durduramadık.
2- Son çeyreğe dek Ruslar kaçtı biz kovaladık. Semih'in 5 faul almasını ve Shved'in bitime 25.9 kala maçı koparan üçlüğünü önleyemedik.
3- Koç, tam saha baskıyla agresif bir savunma yaptırdı. Fakat 5/17 dış atış, 16/23 serbest atış yüzdeleri hücumda beklenen getiremedi.