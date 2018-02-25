12 Dev Adam, Letonya deplasmanında
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Letonya ile deplasmanda karşılaşacak.
Başkent Riga'daki Riga Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.
Milliler, gruptaki ilk iki maçında Letonya ve Ukrayna'yı mağlup etmesinin ardından, son karşılaşmasında İsveç'e rakip sahada yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.
Türkiye maçı öncesi Letonya'nın ise 1 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunuyor.
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