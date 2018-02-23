12 Dev Adam ilk mağlubiyetini aldı!
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda İsveç ile karşılaşan Türkiye, tarihindeki 967. maçını oynadı.... 12 Dev Adam karşılaşmadan 59-58 mağlup ayrıldı.
2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 3. maçında İsveç'e konuk olan Türkiye, sürpriz bir şekilde rakibine 59-58 yenildi.
Futbol, buz hokeyi ve hentboldan sonra ülkenin en popüler 4. sporu olan basketbolda Türkiye'yi deviren İsveç Milli Takımı, maç sonu şampiyon olmuşçasına büyük bir sevinç yaşadı.
İlk 3 periyot boyunca adeta 'uyuyan' devler, Kenan Sipahi'nin performansıyla maça tutundu. Son çeyrekte rakibine yalnızca 9 sayı şansı tanıyan Ufuk Sarıca'nın öğrencileri, son topu verimli kullanamadı.
59-58 girilen son 2.5 saniyede Ali Muhammed üzerinden çizilen hücum seti, bu oyuncu rakibiyle mücadele ederken yere düşünce Sertaç'ın ellerine kaldı. Sertaç'ın atışı girmeyince Milliler ilk kez yenildi: 59-58.
SALON: Hovet
HAKEMLER: Vicente Bulto (İspanya), Oskars Lucis (Letonya), Ciprian Stoica (Romanya)
İLK ÇEYREK: 15-13
DEVRE: 29-29
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 50-39
5 FAULLE ÇIKAN: Metecan (Türkiye)
İSVEÇ: Borg 2, Massamba 7, Pahlmblad, Hakanson 3, Czerapowicz 12, Lindqvist, Gaddefors 6, Spires 16, Eriksson 13, Birgander
TÜRKİYE: Doğuş 2, Metin, Melih 12, Ege 4, Buğrahan 3, Ali Muhammed 10, Metecan 5, Furkan Aldemir, Tolga, Sertaç 10, Kenan 10, Göksenin 2
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