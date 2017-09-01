12 Dev Adam ilk maçında Rusya'ya yenildi

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Michael Weiland (Kanada), Manuel Mazzoni (İtalya), Milan Nedovic (Slovenya)

Türkiye: Sinan Güler 6, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 28, Barış Hersek 2, Semih Erden 11, Sertaç Şanlı, Göksenin Köksal, Melih Mahmutoğlu, Furkan Korkmaz 7, Erkan Veyseloğlu 11, Doğuş Balbay, Furkan Aldemir 2

Rusya: Khvostov 8, Dmitrii Kulagin 6, Shved 22, Vorontsevich, Ivlev 2, Mozgov 20, Kurbanov 2, Zubkov 8, Fridzon 8, Mikhail Kulagin, Antonov, Baburin

1. Periyot: 20-15

Devre: 33-36

3. Periyot: 51-55

5 Faulle Çıkan: 39.15 Semih Erden (Türkiye)



A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 76-73 yenildi.



Karşılaşmaya Cedi Osman, Kenan Sipahi ve Barış Hersek'in basketleriyle başlayan milli takım, 6. dakikada 4 sayılık (11-7) fark yakaladı. Ardından özellikle Shved'in sayılarıyla etkili olan Rusya, 13-2'lik bir seri yakalayarak 9. dakikada 20-13 öne geçti. İlk periyot, 20-15 Rusya'nın üstünlüğünde geçildi.



İkinci yarıya Mozgov'un 5 sayısıyla başlayan Rusya, farkı 12. dakikada 10'a (25-15) yükseltti. Semih Erden ve Kenan Sipahi ile pota altını iyi kullanan A Milli Takım, 14. dakikada farkı 3 sayıya (24-27) kadar indirdi. Yaptığı tam saha pres ve adam adama savunmayla rakibinin kolay sayı bulmasının önüne geçen milliler, hücumda ise düşük bir şut yüzdesiyle oynayınca, fark bir türlü eritilemedi. Rusya, devreyi 36-33 önde kapattı.



İkinci yarıda iyi savunmasını sürdüren milliler, hızlı hücumlarla rakip potaya giderken, zaman zaman yapılan basit top kayıplarına karşın Erkan Veyseloğlu ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle 26. dakikada 46-46 eşitliği sağladı. Ardından 6-0'lık bir seri yakalayarak 28. dakikada skoru 52-46'ya getiren Rusya karşısında milliler, Cedi Osman'ın skorer oyunuyla farkı 29. dakikada 1 sayıya (52-51) indirdi. Bitime 2 saniye kala Shved'in serbest atışlardan bulduğu sayılar sonrası Rusya, son periyoda 55-51 avantajlı girdi.



Son çeyreğe hızlı başlayan milli takım, Semih Erden, Cedi Osman ve Sinan Güler'in basketleriyle 32. dakikada 58-57 öne geçti. Büyük mücadeleye sahne olan bu bölüm karşılıklı basketlerle geçerken, pota altında Mozgov ile etkili olan Rusya karşısında ay-yıldızlı ekip, Erkan Veyseloğlu, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın sayılarıyla son 3 dakikaya 68-66 önde girdi. Milliler, Mozgov'la skor üretmeye devam eden rakibi karşısında hücumlardan boş dönerken, bitime 25 saniye kala Shved'in bulduğu 3 sayılık basketle Rusya skoru 72-68 yaptı. Kalan sürede taktik faullere gidilmesine karşın fark kapanmadı ve Rusya karşılaşmadan 76-73 galip ayrıldı.



Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da müsabakayı salonda takip etti. Milli takım grubun ikinci maçında yarın saat 21.00'de Büyük Britanya ile karşılaşacak

MAÇTAN NOTLAR

Tribünler doldu

Türkiye'nin Rusya karşısında çıktığı D Grubu'ndaki ilk ve en kritik maçta Ülker Arena tribünlerinin neredeyse tamamı doldu. Yalnızca pota arkalarında az sayıda boşluk olduğu gözlendi.

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratı

Karşılaşma öncesi iki takımın milli marşları okundu. Daha sonra tribünleri dolduran Türk taraftarlar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratını yaptılar.

Ali Muhammed kenardan izledi

Sakatlığı nedeniyle Türkiye'nin EuroBasket kadrosundan çıkarılan Ali Muhammed, karşılaşmayı milli takım bench'inden arkadaşlarıyla birlikte takip etti.



Kenarda ünlü isimler

Rusya maçını saha kenarında spor camiasından çok sayıda ünlü isim takip etti. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan, eski milli basketbolcular Doğan Hakyemez ve İbrahim Kutluay, Fenerbahçe Genel Menajeri Maurizio Gherardini, tenisçi Çağla Büyükakçay ile manken Tülin Şahin mücadeleyi izleyen isimler arasında yer aldı.