Türkiye, 5 basamak gerileyerek, 13. sıraya düştü. En fazla yükselişi 38 sıra ile Hollanda yaparak 46. basamağa çıktı. En fazla düşüşü ise 70 sıra ile Libya yaşadı ve 147. basamağa geriledi.
Son Avrupa şampiyonu Slovenya ise 5 basamak yükselerek, 7. sıraya yerleşti. FIBA dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler ise söyle:
1 – ABD – 819 puan
2 – İspanya – 693 puan
3 – Sırbistan – 641 puan
4 – Fransa – 634 puan
5 – Arjantin – 615.5 puan
6 – Litvanya – 615.4 puan
7 – Slovenya – 512 puan
8 – Hırvatistan – 499 puan
9 – Avusturalya – 470 puan
10- Brezilya – 466 puan
13- TÜRKİYE – 372 puan