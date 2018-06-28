12 Dev Adam 3. galibiyetini aldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
28.06.2018 - 22:21, Son Güncelleme:

12 Dev Adam 3. galibiyetini aldı

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12 Dev Adam 3. galibiyetini aldı

Türkiye, 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri’nde yer aldığı B Grubu’nda 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile lider durumda olan Ukrayna’yı devirerek 5. maçında 3. galibiyetini aldı: 80-66.

Maç öncesi, “Ukrayna’da en dikkat edilmesi gereken oyuncular kimler?” sorusunun cevabı tartışması, Gladyr ve Kravtsov’du. Nitekim Gladyr 40 dakikayı 17, Kravtsov ise 13 sayı ile tamamladı.

Muhteşem seyirci
Biletlerin tamamını tüketen Ankara taraftarı, 10 bin 500 kişiyle üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Milli Takım özlemi çektiği her hâlinden belli olan Cedi Osman’la karşılaşmaya hızlı başlasak da ilk çeyrekte işler umduğumuz gibi gitmedi.
Gladyr ile etkili olan Ukrayna birinci periyotta potamıza tam 28 sayı bırakarak; elemelerde geride kalan maçlar itibariyle en çok sayı yediğimiz çeyreği oynattı.

Kırılma anı, 12-0’lık seri
Koç Ufuk Sarıca ve ekibinin müdahaleleri, ikinci çeyrekte bambaşka bir görüntü içerisine girdi. 12-0’lık seri yakalayan Türkiye taraftar desteğini de arkasına aldı ve Cedi, Furkan Korkmaz, Wilbekin üçlüsü (O ana dek toplam 43 sayı atınca) harikalar yarattı. Odaya 51-40 üstün giden milliler, dönüşte üçüncü çeyrekte de kaldığı yerden devam etti.

Metin ve Semih sırtladı
Son 10 dakika öncesi sakatlanan Cedi, uzun süre kenarda tedavi gördü ve oyuna dönemedi.
Final periyodunda takımın yıldızı Cedi Osman’ın yokluğu hissedilse de rakibini iyi savunan A Milli Takım, Furkan, Metin ve Semih önderliğinde Ukrayna’yı saf dışı bıraktı. En skorer 21 sayıyla Furkan Korkmaz oldu

Grubun son maçı pazar günü
A Milli Takım, B Grubu’ndaki son maçını pazar günü yine Ankara Spor Salonu’nda saat 18.00’de İsveç’le oynayacak. Grubu ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, adını 2. tur grubuna yazdıracak.

SAKATLIKLARIN NEDENİ

Ukrayna maçının son çeyreğinde Cedi’nin ardından Doğuş ve Wilbekin de kramp sebebiyle kenara gelip tedavi oldu.

Sakatlıkların sebebinin, Ankara Spor Salonu’nda yükselen ısı seviyesi olduğu öğrenildi ve ardından salondaki havalandırma sistemi tam kapasiteyle çalıştırılmaya başlandı.

12 Dev Adam 3. galibiyetini aldı

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