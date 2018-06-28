12 Dev Adam 3. galibiyetini aldı
Türkiye, 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri’nde yer aldığı B Grubu’nda 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile lider durumda olan Ukrayna’yı devirerek 5. maçında 3. galibiyetini aldı: 80-66.
Maç öncesi, “Ukrayna’da en dikkat edilmesi gereken oyuncular kimler?” sorusunun cevabı tartışması, Gladyr ve Kravtsov’du. Nitekim Gladyr 40 dakikayı 17, Kravtsov ise 13 sayı ile tamamladı.
Muhteşem seyirci
Biletlerin tamamını tüketen Ankara taraftarı, 10 bin 500 kişiyle üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Milli Takım özlemi çektiği her hâlinden belli olan Cedi Osman’la karşılaşmaya hızlı başlasak da ilk çeyrekte işler umduğumuz gibi gitmedi.
Gladyr ile etkili olan Ukrayna birinci periyotta potamıza tam 28 sayı bırakarak; elemelerde geride kalan maçlar itibariyle en çok sayı yediğimiz çeyreği oynattı.
Kırılma anı, 12-0’lık seri
Koç Ufuk Sarıca ve ekibinin müdahaleleri, ikinci çeyrekte bambaşka bir görüntü içerisine girdi. 12-0’lık seri yakalayan Türkiye taraftar desteğini de arkasına aldı ve Cedi, Furkan Korkmaz, Wilbekin üçlüsü (O ana dek toplam 43 sayı atınca) harikalar yarattı. Odaya 51-40 üstün giden milliler, dönüşte üçüncü çeyrekte de kaldığı yerden devam etti.
Metin ve Semih sırtladı
Son 10 dakika öncesi sakatlanan Cedi, uzun süre kenarda tedavi gördü ve oyuna dönemedi.
Final periyodunda takımın yıldızı Cedi Osman’ın yokluğu hissedilse de rakibini iyi savunan A Milli Takım, Furkan, Metin ve Semih önderliğinde Ukrayna’yı saf dışı bıraktı. En skorer 21 sayıyla Furkan Korkmaz oldu
Grubun son maçı pazar günü
A Milli Takım, B Grubu’ndaki son maçını pazar günü yine Ankara Spor Salonu’nda saat 18.00’de İsveç’le oynayacak. Grubu ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, adını 2. tur grubuna yazdıracak.
SAKATLIKLARIN NEDENİ
Ukrayna maçının son çeyreğinde Cedi’nin ardından Doğuş ve Wilbekin de kramp sebebiyle kenara gelip tedavi oldu.
Sakatlıkların sebebinin, Ankara Spor Salonu’nda yükselen ısı seviyesi olduğu öğrenildi ve ardından salondaki havalandırma sistemi tam kapasiteyle çalıştırılmaya başlandı.
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