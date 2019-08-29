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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ceyhun KUBURLU
29.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

12 bin liraya krallar gibi

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12 bin liraya krallar gibi

Parasına kıyan Kadıköy’de unutulmaz bir 90 dakika yaşayacak.

“Ağırlama paketi” satın alan taraftar, trabzonspor karşılaşmasına özel şoförlü araç ile gelecek, 90 dakikayı locada izleyecek, yiyecek, içecek ikramı, imzalı forma, imzalı top, futbolcularla fotoğraf çekimi gibi hizmetleri alacak.

FENERBAHÇE’nin, geçen sezon başlattığı “Maç ağırlama paketleri” 2019-20 sezonunda da sürüyor. Trabzonspor maçı için satışa çıkan 57 “çok özel” biletin fiyatı 2 bin 900 liradan başlayıp 12 bin liraya kadar çıkıyor. 4 ayrı pakette satışa çıkan biletlerin içerisinde maç topundan imzalı formaya, fotoğraf çekiminden scoreboard’da 10 saniye görsel yayına kadar birçok özellik bulunuyor. Executive Box, Premium, Platin ve Gold paket adı altında dün satışa çıkan “Maç ağırlama paketleri”nin taraftarların yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor. Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden, “Executive Box” adlı paketin, daha satışa çıkar çıkmaz tükendiği belirtildi.

Maç topu hediye

· FiYATI 12 bin lira olan, iki kişilik ”Premium Paket” içerisinde şunlar bulunuyor:

· İstanbul içi özel şoförlü araç ile transfer.

· Locada maç izleme ve özel hostes hizmeti.

· Karşılama kokteyli&sıcak içecek ikramı.

· Avis Lounge’da açık büfe ikramı.

· Takım tarafından imzalanmış forma.

· Maç topu.

· Teknik direktör Ersun Yanal’dan şahsa e-mail gönderimi.

· Passolig işlem desteği.

· Scoreboard’da 10 saniye görsel yayını.

· Futbolcularla ile stada gelişlerinde fotoğraf çekimi.

· 1 Yönetim Kurulu Üyesi ile tanışma.

· Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne ziyaret.

Barcelona 1700 Euro’ya satıyor

BU sistem özellikle İspanya’da Barcelona tarafından yıllardır kullanılıyor. Barcelona’nın paketlerine en çok ilgiyi gösteren ise turistler. Fiyatı 1700 Euro’yu bulan maç ağırlama paketleri içerisinde, kulübün müzesini gezme, Messi ile fotoğraf çektirme, locada ağırlanma, Barcelona’nın tüm futbolcularının imzalı forması gibi özellikler bulunuyor. İngiltere’de de bazı kulüplerin zaman zaman buna benzer paketlerle gelirlerini artırdığı gözleniyor.

12 bin liraya krallar gibi

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