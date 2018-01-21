113 yıllık G.Saray tarihinde bir ilk!

GALATASARAY Kulübü’nün dün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’ndan sürpriz bir sonuç çıktı... Mustafa Cengiz, mutlak favori gösterilen mevcut başkan Dursun Özbek’i 80 oy farkla geçerek, sarı kırmızılı kulübün 37. başkanı oldu.
Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen kongreye, 7 bin 688 üyeden 3 bin 458’i oy kullandı. Cengiz 1703 oy alırken, Özbek’e 1623 oy çıktı. 119 oy geçersiz sayıldı, 13 oy da Beyaz Liste’ye çıktı.
GÖREVDE İKEN SEÇİM KAYBETTİ
SAKİN bir atmosferde geçen kongrede ilk 6 sandık sonunda Özbek, 153 oy farkla önde idi. Sonraki sandıklarda farkı hızla kapatan Cengiz, 12. sandık sonunda ilk kez 22 oy farkla öne geçti ve bir daha da geri düşmedi. Özbek, 17. sandığın sayılmasının ardından 146 oy gerideyken, yanına gittiği Mustafa Cengiz’i tebrik ettikten sonra salondan ayrıldı.
Bu sonuçla Dursun Özbek, 1905 yılında kurulan Galatasaray’ın 113 yıllık tarihinde, aktif görevde iken yeniden aday olan ve seçim kaybeden ilk başkan oldu.
Mustafa Cengiz nasıl kazandı? Seçimin kaderini o sözler belirlediGalatasaray'da 3416 üyenin oy kullandığı olağanüstü kongrede Mustafa Cengiz 1703, Dursun Özbek 1623 oy aldı. İlk 5 sandık sonucunda 141 oy geride olan Mustafa Cengiz, sonraki sandıklarda yaptığı atakla zafere uzandı. Bu sonuçla 113 yıllık Galatasaray tarihinde ilk kez aktif bir başkan seçim kaybetmiş oldu. Peki Dursun Özbek seçimi nasıl kaybetti? Hürriyet muhabiri Ali Naci Küçük'ün analizine göre Galatasaray'daki seçimden çıkan sürprizin perde arkasında Dursun Özbek'in o sözleri var.
4 AY SONRA YENİDEN KONGREYE...
Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşık 4 ay sonra kulübü yeniden seçime götürecek. Özbek’in olağanüstü kongre kararı almasına tepki gösteren isimlerden olan ve başkan adayı olmasının ardından normal zamanında olağan genel kurula gitme sözü veren Cengiz, mayıs ayında bir kez daha kongre düzenleyecek.
"KAYBEDECEKSİN YAZIK DEDİLER"
Mustafa Cengiz, mayıstaki kongrede yeniden aday olacağını açıklayıp, “Tabii ki biz 3 ay için değil, 33 ay, 33 sene için geldik” dedi.
MUSTAFA Cengiz, seçim sonucunun kimse tarafından umulmadığını söyledi. Cengiz, “Yaşlı ağabeylerimiz, ‘Bu mücadeleye girme, kaybedeceksin, yazık’ dediler” dedi. Cengiz, söz verdikleri gibi mayısta olağan seçime gideceklerini ama yine aday olacağını belirterek, “Tabii ki biz 3 ay için değil, 33 ay, 33 sene için geldik” dedi. Fatih Terim ile birlikte G.Saray’ı yeniden kendine getireceklerini söyleyen Mustafa Cengiz, “Var olan ruhu parlatacağız” dedi. Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas ile de Galatasaray Sportif AŞ’de beraber çalışacaklarını açıkladı.
İŞTE G.SARAY'IN YENİ YÖNETİMİ
Mustafa Cengiz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Galatasaray’ın 100. dönem yönetimi oldu.
Mustafa Cengiz
1949, Gaziantep, işadamı
ANKARA Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Köy-Koop oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı, TANSA Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Petrol sektöründe TABGİS Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yaptı. İleri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça biliyor.
Celal AÇAR
1939, İstanbul, matbaacı
Ahmet ŞENKAL
1948, Konya, yönetici
Prof. Dr. Acar BALTAŞ
1947, İstanbul, doktor
Prof. Dr. Nejat Güney
1948, İstanbul, doktor
F.Okan Böke
1965, İstanbul, ekonomist
Adil ARABOĞLU
1953, Samsun, yönetici
Doç. Dr. Emre ERDOĞAN
1971, Bursa, öğretim üyesi
Cenk SOYER
1964, Istanbul, yönetici
H.Hüseyin TOPRAK
1962, Sivas, avukat
A.Ünal Çeviköz
1952, İstanbul, bürokrat
Mahmut Recevik
1958, İstanbul, turizmci
M.Ömer CANSEVER
1953, İstanbul, işadamı
Dinç ÜNER
1953, İstanbul, avukat
Erol ÖZMANDIRACI
1967, İstanbul, inşaatçı
Arif BADUR
1960, Erzurum, işadamı