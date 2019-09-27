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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.09.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

110 yıllık rekabette Fenerbahçe üstün!

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110 yıllık rekabette Fenerbahçe üstün!

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 390. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

- Ligde 125. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 124 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 41 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

- Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

08.03.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-0
25.10.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-1
13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0-0
26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0-1
20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0
23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0
22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0
17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0
02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2
14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1 

Not: Son 10 derbinin skorları incelenirken, sonuçlar "Fenerbahçe-Galatasaray" olarak dikkate alınmıştır.


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