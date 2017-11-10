11 maçta 9 gole imza atarak Bucaspor’u sırtladı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçlık yenilgiler zincirini Tuzlaspor'u 3-1 yenerek kıran ve pazar günü Amed Sportif'e konuk olacak Bucaspor'un golcüsü İlyas Çakmak, yine takımının en önemli kozu olacak. Bu sezon 11 maçta attığı 9 golle Fırtına'ya hayat veren tecrübeli futbolcu, "Tuzlaspor maçını kazanıp rahatladık. Amed Sportif zorlu bir deplasman. Ancak tüm takım galibiyet için elinden geleni yapacak. Ben de yine gol atıp galibiyette rol oynamak istiyorum" diye konuştu. Geçen sezon sarı-lacivertli forma ile 20 lig maçına çıkıp sadece 3 gol atabilen tecrübeli forvet performansıyla taraftarın ve yönetimin takdirini topladı.

3 ÖNEMLİ EKSİK VAR

Pazar günü Diyarbakır deplasmanında Amed Sportif'e konuk olmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Uğurcan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Şenol ve Çağlayan bu kritik maçta görev yapamayacak. Ayrıca yönetim sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Şenol ile sözleşmeyi feshetmeye hazırlanıyor.