11 maça 12 farklı kahraman
Terim döneminde kazanılan 11 lig maçında 12 farklı isim etkili futbolları veya golleriyle yıldızlaşırken, bu başarı Cimbomluları transferin gözdesi yaptı.
FATİH Terim geçtiğimiz Aralık ayında Galatasaray’ın başına geçtiğinde ilk hedefinin, eski teknik direktör Igor Tudor zamanında küstürülmüş olan Selçuk İnan, Ryan Donk, Sinan Gümüş gibi isimleri takıma kazandırmak olduğunu söylemişti. Terim, daha sonra gerekli gördüğü maçlarda şans verdiği bu oyunculardan son derece iyi verim aldı ve hedefine ulaştı.
15 MAÇTA 11 GALİBİYET ALDILAR
GALATASARAY, teknik direktörlüğe Fatih Terim geldikten sonra oynadığı 15 Süper Lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken, kazanılan karşılaşmalarda 12 farklı isim kahraman olarak ön plana çıktı.
Bafetimbi Gomis, Antalyaspor, Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında attığı gollerle yıldızlaşırken, diğer karşılaşmaların hepsinde farklı isimler ya golleriyle ya da etkili futbollarıyla damga vurdu.
GOMİS, RODRİGUES, EREN, LİNNES VE NAGATOMO’YA TRANSFER KISKACI
- ŞAMPİYONLUK yolunda büyük avantaj yakalayan Galatasaray’ın son dönemde gösterdiği çıkış, futbolcularının da mercek altına alınmasını sağladı.
Bu sezon 27 gol atan Gomis’i Çin takımları, Rodrigues’i Newcastle United, Everton ve Lyon, Eren Derdiyok’u Basel, Nagatomo’yu Real Betis, Linnes’i ise eski kulübü Molde transfer listesine aldı.
GALATASARAY iÇ SAHADA TÜRKiYE’NiN EN iYi TAKIMI
◊ G.SARAY, Süper Lig’de son 12 yılın en başarılı iç saha performansını sergileyen takım oldu. Sarı kırmızılı ekip, son olarak Beşiktaş’ı 2-0 yendiği Türk Telekom Stadı’nda oynadığı 16 maçta 46 puan topladı. G.Saray, şampiyon olduğu 2005-06 sezonunda iç sahadaki 17 maçta 46 puan kazanmıştı.
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