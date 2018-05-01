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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
Ali NACİ KÜÇÜK
01.05.2018 - 23:28, Son Güncelleme:

11 maça 12 farklı kahraman

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11 maça 12 farklı kahraman

Terim döneminde kazanılan 11 lig maçında 12 farklı isim etkili futbolları veya golleriyle yıldızlaşırken, bu başarı Cimbomluları transferin gözdesi yaptı.

FATİH Terim geçtiğimiz Aralık ayında Galatasaray’ın başına geçtiğinde ilk hedefinin, eski teknik direktör Igor Tudor zamanında küstürülmüş olan Selçuk İnan, Ryan Donk, Sinan Gümüş gibi isimleri takıma kazandırmak olduğunu söylemişti. Terim, daha sonra gerekli gördüğü maçlarda şans verdiği bu oyunculardan son derece iyi verim aldı ve hedefine ulaştı.

15 MAÇTA 11 GALİBİYET ALDILAR

 GALATASARAY, teknik direktörlüğe Fatih Terim geldikten sonra oynadığı 15 Süper Lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alırken, kazanılan karşılaşmalarda 12 farklı isim kahraman olarak ön plana çıktı.

Bafetimbi Gomis, Antalyaspor, Bursaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında attığı gollerle yıldızlaşırken, diğer karşılaşmaların hepsinde farklı isimler ya golleriyle ya da etkili futbollarıyla damga vurdu.

GOMİS, RODRİGUES, EREN, LİNNES VE NAGATOMO’YA TRANSFER KISKACI

- ŞAMPİYONLUK yolunda büyük avantaj yakalayan Galatasaray’ın son dönemde gösterdiği çıkış, futbolcularının da mercek altına alınmasını sağladı.

Bu sezon 27 gol atan Gomis’i Çin takımları, Rodrigues’i Newcastle United, Everton ve Lyon, Eren Derdiyok’u Basel, Nagatomo’yu Real Betis, Linnes’i ise eski kulübü Molde transfer listesine aldı.

GALATASARAY iÇ SAHADA TÜRKiYE’NiN EN iYi TAKIMI

◊ G.SARAY, Süper Lig’de son 12 yılın en başarılı iç saha performansını sergileyen takım oldu. Sarı kırmızılı ekip, son olarak Beşiktaş’ı 2-0 yendiği Türk Telekom Stadı’nda oynadığı 16 maçta 46 puan topladı. G.Saray, şampiyon olduğu 2005-06 sezonunda iç sahadaki 17 maçta 46 puan kazanmıştı.

11 maça 12 farklı kahraman

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