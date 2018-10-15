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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
15.10.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

11 kulübe toplam 975 bin 500 TL ceza!

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11 kulübe toplam 975 bin 500 TL ceza!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon birçok kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) para cezası aldı.

PFDK, açıkladığı kararlar neticesinde 11 kulübe saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket etme gibi maddelerinden toplamda 975 bin 500 TL ceza kesti.

SAHA OLAYLARI VE ÇİRKİN TEZAHÜRAT AĞIRLIKTA

Cezaların kaynağının çok büyük bir bölümünü ise saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat oluşturdu. PFDK kulüpleri saha olaylarından dolayı 520 bin TL, çirkin ve kötü tezahürattan ötürü de 205 bin TL ceza kesti. Bunun yanı sıra merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 130 bin TL, takımca sportmenliğe aykırı hareketten 40 bin 500 TL ve çeşitli konulardaki talimata uyulmamasından ötürü de 80 bin TL kulüpler ceza aldı.

EN ÇOK CEZA ALAN KULÜP BURSASPOR

11 kulüp arasında en fazla ceza alan kulüp ise Bursaspor oldu. Yeşil beyazlılar bu sezon toplamda 225 bin TL ceza yedi. Bunun 210 bin TL'sini saha olayları oluştururken, diğer 15 bin TL'nin nedeni de merdiven boşluklarının boş bırakılmaması oldu. Bursaspor bu cezaların önemli bölümünü ise sahasında oynadığı Beşiktaş maçında aldı. Yeşil beyazlılara, saha olaylarının ön plana çıktığı maçta toplam 165 bin TL para cezası çıktı.

7 KULÜP PARA CEZASI ALMADI

Bursaspor'un ardından en çok ceza alan kulüpler ise 197 bin TL ile Beşiktaş, 125 bin TL ile Fenerbahçe, 95 bin TL ile MKE Ankaragücü ve 85 bin TL ile Galatasaray oldu. Takımca 7 kulüp ise bu sezon PFDK'dan para cezası almadı. Bu kulüpler arasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor yer aldı.

ERZURUMSPOR SÜPER LİG'E ALIŞMAKTA ZORLANDI

Süper Lig'e yeni yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor aldığı cezalar bakımından lige alışmakta zorlandı. Toplamda PFDK'dan 55 bin TL ceza alan mavi beyazlılar; eş güdüm toplantısına kullanıma uygun sadece bir forma seti getirmesinden ötürü 20 bin TL, tribünlerin renk kodlarının stadyum çevresi yönlendirme işaretlerinde ve kapı girişlerinde bulundurulmaması nedeniyle 20 bin TL ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 15 bin TL ceza aldı.

İşte PFDK'dan şu ana kadar ceza alan kulüpler ve gerekçeleri;

BURSASPOR (225.000 TL): 210.000 TL (Saha olayları), 15.000 TL (Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması)

BEŞİKTAŞ (197.000 TL): 80.000 TL (Saha olayları), 65.000 TL (Çirkin ve kötü tezahürat), 40.000 TL (Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması), 12.000 TL (Takımca sportmenliğe aykırı hareket)

FENERBAHÇE (125.000 TL): 40.000 TL (Saha olayları), 50.000 TL (Çirkin ve kötü tezahürat), 20.000 TL (Flaş röportaja futbolcu katılımı sağlamama), 15.000 TL (Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması)

MKE ANKARAGÜCÜ (95.000 TL): 60.000 TL (Saha olayları), 20.000 TL (Çirkin ve kötü tezahürat), 15.000 TL (Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması)

GALATASARAY (85.000 TL): 70.000 (Saha olayları), 15.000 (Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması)

GÖZTEPE (70.000 TL): 50.000 TL (Çirkin ve kötü tezahürat), 20.000 TL (Saha olayları)

BB ERZURUMSPOR (55.000 TL): 20.000 TL (Eşgüdüm toplantısına kullanıma uygun sadece bir forma seti getirmesi), 20.000 TL (Tribünlerin renk kodlarının stadyum çevresi yönlendirme işaretlerinde ve kapı girişlerinde bulundurulmaması), 15.000 TL (Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması)

ATİKER KONYASPOR (49.000 TL): 20.000 TL (Saha olayları), 20.000 TL (Devre arası dinlenme süresinin aşılması), 9.000 TL (Takımca sportmenliğe aykırı hareket)

TRABZONSPOR (35.000 TL): 20.000 TL (Çirkin ve kötü tezahürat), 15.000 TL (Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması)

AKHİSARSPOR (29.000 TL): 20.000 TL (Saha olayları), 9.000 TL (Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket)

ANTALYASPOR (10.500 TL): 10.500 TL (Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket)

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