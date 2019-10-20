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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bisiklet
AA
20.10.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı başladı

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11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı başladı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla Edirne'de 11. Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi.

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra 11 ülkeden 550 sporcu katılıyor.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, sporculara başarılar dileyerek yarışmanın startını Selimiye Meydanı'nda verdi.

Bisikletçiler, Yolageldi köyünden tekrar Selimiye'ye kadar olan 76 kilometrelik parkurda yarışacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, organizasyonun bu yıl 11'incisinin düzenlendiğini belirterek, yarışmaya ilginin her geçen sene arttığını vurguladı. Zorlutuna, "2009 yılında 13 sporcuyla başlamıştık, şimdi 12 ülkeden 550 sporcu pedal çeviriyor. Yarışmaya katılan tüm sporculara başarılar dilerim." dedi.

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