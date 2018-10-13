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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
AA
13.10.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

11. ayak Türkiye'de! 2019 Dünya Ralli Şampiyonası...

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11. ayak Türkiye'de! 2019 Dünya Ralli Şampiyonası...

Dünya Motor Sporları Konseyi'nin organize ettiği Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2019 takviminde Türkiye de yer aldı.

Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Paris'te düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında farklı branşların 2019 takvimleri ve kural değişiklikleri karara bağlandı.

Toplantıda alınan kararla 2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye'de düzenlenecek ve yarışlar 12-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın önceden açıklanan takvimi de toplantıda onaylandı.

Dünya Ralli ve Formula 1 Şampiyonalarının takvimleri şu şekilde belirlendi:

2019 Dünya Ralli Şampiyonası Takvimi
24-27 Ocak: Monte Carlo Rallisi
14-17 Şubat: İsveç Rallisi
7-10 Mart: Meksika Rallisi
28-31 Mart: Fransa Rallisi
25-28 Nisan: Arjantin Rallisi
9-12 Mayıs: Şili Rallisi
30 Mayıs-2 Haziran: Portekiz Rallisi
13-16 Haziran: İtalya Rallisi
1-4 Ağustos: Finlandiya Rallisi
22-25 Ağustos: Almanya Rallisi
12-15 Eylül: Türkiye Rallisi
3-6 Ekim: Büyük Britanya Rallisi
24-27 Ekim: İspanya Rallisi
14-17 Kasım: Avusturalya Rallisi

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası Takvimi
17 Mart: Avustralya Grand Prix
31 Mart: Bahreyn Grand Prix
14 Nisan: Çin Grand Prix
28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix
12 Mayıs: İspanya Grand Prix
26 Mayıs: Monaco Grand Prix
9 Haziran: Kanada Grand Prix
23 Haziran: Fransa Grand Prix
30 Haziran: Avusturya Grand Prix
14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix
28 Temmuz: Almanya Grand Prix
4 Ağustos: Macaristan Grand Prix
1 Eylül: Belçika Grand Prix
8 Eylül: İtalya Grand Prix
22 Eylül: Singapur Grand Prix
29 Eylül: Rusya Grand Prix
13 Ekim: Japonya Grand Prix
27 Ekim: Meksika Grand Prix
3 Kasım: ABD Grand Prix
17 Kasım: Brezilya Grand Prix
1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix

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