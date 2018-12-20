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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
20.12.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

11.9 kriz yarattı! Ali Koç ve Fenerbahçe...

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11.9 kriz yarattı! Ali Koç ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Finansal Fair-Play çerçevesinde 11.9 milyon Euro’luk transfer hakkımız var” dedi ancak yaz döneminde elde edilen kâr devre arası kullanılamıyor

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Ersun Yanal'ın imza töreninde, Finansal Fair Play'le ilgili ses getiren açıklamalar yapan Başkan Ali Koç'un, "Harcayacak 11.9 milyon Euro limitimiz var" sözleri dikkat çekmişti. Ne var ki UEFA'nın sarı-lacivertliler ile yaptığı uzlaşı metninde yapılan vurgu, sezonlar değil, transfer dönemleri üzerine… "Net transfer harcamaları her transfer dönemi için değerlendirilir" ifadesinin yer aldığı metin, yaz döneminde elde edilen 11 milyon 900 bin Euro'luk kârın devre arasında kullanılamayacağını gösteriyor.

BU NEDENLE CEZA ALAN YOK
UEFA'nın keskin çizgilerle bunu ceza gerekçesi yapıp yapmadığı konusunda ise henüz bir örnek bulunmuyor. Daha önce yaz-kış transfer dönemindeki transfer gelir-gider farkı yüzünden ceza almış bir ekip yok. Ancak metindeki net transfer geliri cümlesinde "her sezon" yerine "her transfer dönemi" vurgusu Başkan Ali Koç'un, 11 milyon 900 bin Euro'luk bütçe söylemiyle çelişiyor. (Sabah)

Ersun Yanal resmen Fenerbahçe'de!Sarı-lacivertli kulüp teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşme imzaladı. başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal ortak basın toplantısında soruları yanıtladı...
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