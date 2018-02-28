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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor 100’üncü gün kutlamaları başlıyor
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Sıradaki Haber:Otizmli çocuklara oyunlu destek

eSpor
28.02.2018 - 12:17, Son Güncelleme:

100’üncü gün kutlamaları başlıyor

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Lineage 2: Revolution oyununun oynanmaya başlamasının üzerinden tam 100 gün geçti ve oyunda şimdiye kadar 10 milyonun üzerinde karakter yaratıldı ve yaklaşık 180 milyon saat oynandı.

Dünyanın en hızlı büyüyen oyun şirketi olan Netmarble Games Corp., ünlü MMORPG oyunu Lineage 2: Revolution oyununun 100’üncü güne ulaşmasını, oyunculara destekleri için teşekkür etmek amacıyla yeni oyun içi etkinlikler ve güncellemeler ile kutlayacak.

Netmarble tarafından yayınlanan infografik videoda oyunun ilk yayın tarihi olan 15 Kasım 2017'den itibaren Lineage 2: Revolution oyuncularının gerçekleştirdiği tüm etkileyici başarılar ve ilgi çekici rakamlar yer alıyor. Lineage 2: Revolution oyuncuları 10 milyon karakter yaratırken, 160 bin 185 klan kuruldu, 630 bin Binek Ayı ödülü dağıtıldı ve 179 milyon 585 bin 426 saat boyunca oyun oynandı.

Yeni Binek “Bozyele” geliyor

Ayrıca yeni güncellemeyle Lineage 2: Revolution’a yeni bir binek olan “Bozyele” geliyor. Bozyele, hem Binek Zindanı’ndan hem de oyun içi dükkandan alınacak. Oyundaki ikinci nadir binek olan Bozyele, 750 hız ile yüksek Krit Pranı, Delme, Direnç, Can Yenileme ve Maks Mana değerlerine sahip.

Lineage 2: Revolution oyununa 100 gündür desteklerini devam ettiren oyuncuları ödüllendirmek için, 14 Mart 2018 saat 11:00’e kadar iki oyun içi etkinlik düzenlenecek. Zar Etkinliği, oyunculara zar atarak hareket etme ve A Binek Ekipmanı Kutuları, A Binek Seviye Seti Şanslı Sandıkları, Binek Zindanı Run Parçası Sandıkları gibi özel ödüllerin olduğu karelere ilerleme şansı sunuyor. Oyuncular, giriş yaptıktan sonra günde iki kez zar atabilir ve oyun içi içeriği tamamlayarak Zar Puanı kazanırlar, her 100 Zar Puanı zarları tekrar atmak için bir şans daha verir. Ayrıca, oyuncular en fazla 15 kez olmak üzere, bir turu tamamlayarak Tur Başarı Ödülleri'ni alabilir.

200 Elmas kazanma fırsatı

Ayrıca, Ekipman Altdeğer Değişimi Etkinliği, sadece Ekipman Altdeğeri'ni değiştirerek 200 Kırmızı Elmas kazandırıyor. Etkinlik döneminde katılan ve Ekipman Altdeğerlerini en az bir kez başarıyla değiştiren oyuncular, 21 Mart 2018 tarihinde posta kutularında 200 Kırmızı Elmas alacaklar.

Netmarble Chief Global Officer’ı Seungwong Lee, "Sadık Lineage 2: Revolution topluluğu ile bu anıtsal noktaya ulaştığımız için gurur duyuyoruz ve inanılmaz bir 100 gün için oyuncularımıza teşekkür etmek istiyoruz. Varılacak nice dönüm noktalarına oyuncularımızla birlikte ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

 

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