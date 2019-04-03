100 milyon pound'luk özür
İngiltere Premier Lig'den ilk düşen takım Fulham oldu. Watford'a 4-1 yenilen Londra ekibinin bu seneki hikayesi ise tam bir hayal kırıklığı...
Sezon ortasında küme düşmemek için son transfer hamlelerini yapan Fulham, önemli takviyeler yapsa da düşüşü engelleyemedi.
Sezon içinde üç teknik adam değiştiren Fulham'da Slavisa Jokanovic, Claudio Ranieri ve Scott Parker gibi isimler görev aldı.
İçinde Beşiktaş'tan Fabri ve Ryan Babel'in de bulunduğu tam 15 transfer yapan kulüp, bunlara 100 milyon pound bonservis ödedi.
Kulübün başkanı Shahid Khan, küme düşme sonrasında taraftarlardan özür diledi. Khan, "Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için özür dileriz. Geçen geceki sonucun olacağını Ağustos'ta düşünemedik ve bunu telafi etmek için ümitsizce son bir hamle yaptık" diye konuştu.
Pakistan kökenli ABD'li iş adamının 6,8 milyar dolar civarında serveti oldu tahmin ediliyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Premier Lig'de dün gece oynanan erteleme maçında, Wolverhampton sahasında ManU'yu 2-1 ile geçti...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle