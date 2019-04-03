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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
03.04.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

100 milyon pound'luk özür

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100 milyon pound'luk özür
Foto: AP

İngiltere Premier Lig'den ilk düşen takım Fulham oldu. Watford'a 4-1 yenilen Londra ekibinin bu seneki hikayesi ise tam bir hayal kırıklığı...

Sezon ortasında küme düşmemek için son transfer hamlelerini yapan Fulham, önemli takviyeler yapsa da düşüşü engelleyemedi.

Sezon içinde üç teknik adam değiştiren Fulham'da Slavisa Jokanovic, Claudio Ranieri ve Scott Parker gibi isimler görev aldı.

İçinde Beşiktaş'tan Fabri ve Ryan Babel'in de bulunduğu tam 15 transfer yapan kulüp, bunlara 100 milyon pound bonservis ödedi.

Kulübün başkanı Shahid Khan, küme düşme sonrasında taraftarlardan özür diledi. Khan, "Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için özür dileriz. Geçen geceki sonucun olacağını Ağustos'ta düşünemedik ve bunu telafi etmek için ümitsizce son bir hamle yaptık" diye konuştu.

Pakistan kökenli ABD'li iş adamının 6,8 milyar dolar civarında serveti oldu tahmin ediliyor.

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Babelin golü Fulhamı kümede tutamadı
Babel'in golü Fulham'ı kümede tutamadı

Premier Lig'de dün gece oynanan erteleme maçında, Wolverhampton sahasında ManU'yu 2-1 ile geçti...

Wolverhampton 2-1 Manchester United (MAÇ ÖZET)Premier Lig'in ertelenen maçında Wolverhampton ile karşılaşan Manchester United, 2-1'lik skorla sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi takımın golleri Diego Jota ve Chris Smalling'den (k.k) gelirken, ManU'nun tek golü ise Scott McTominay'den geldi. Ashley Young 57. dakikada Kırmızı Şeytanları 10 kişi bıraktı.
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