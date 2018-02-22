100 milyon Euro'luk problem!
Manchester United’ın yıldızı Pogba’nın performansındaki düşüş Mourinho’nun canını sıkmaya devam ediyor.
Sevilla karşısında oyuna Herrera’nın sakatlığıyla birlikte girmesi de ikili arasında problem olduğu yönündeki dedikoduları da artırdı. Ayrıca Pogba’nın Alexis Sanchez ile maç sonrası yaşadığı tartışma da İngiliz basınında geniş yer buldu. Pogba için ‘100 milyon Euro’luk problem’ manşetleri atıldı.
M.United’ın efsanesi Paul Scholes, Mourinho’nun Pogba’dan en iyi sonucu nasıl elde edebileceğini bilmediğini savunmadı. Scholes, "Mourinho, özellikle Avrupa'da büyük bir maç için Pogba’ya güven duymadı. Pogba sahadaki diğerlerinden daha yetenekli ancak Mourinho istikrar istiyor” dedi.
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