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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
17.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

100 Milyar TL’lik şölen başlıyor

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100 Milyar TL’lik şölen başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk maçlar bugün oynanacak. Gruplarda mücadele edecek 32 takımın toplam değeri 16 milyar euro (100,7 milyar TL)

Futbolseverlerin büyük hasreti sona eriyor;  Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 201920 sezonu grup maçları bugün başlıyor. Aralarında dünyanın en pahalı takımlarının da bulunduğu ligde mücadele edecek 32 ekibin toplam piyasa değeri 16 milyar Euro’yu (yaklaşık

100 milyar 702 milyon lira) buluyor. Transfermarkt verilerine göre 32 takım içinde en değerlisi Manchester City... 1 milyar 280 milyon Euro değer biçilen İngiliz ekibini, 1 milyar 190 milyon Euro ile Real Madrid, 1 milyar 180 milyon Euro ile Barcelona, 1 milyar 7 milyon Euro ile Liverpool ve 1 milyar 6 milyon Euro ile PSG izliyor.

Galatasaray’ın yarınki rakibi Brugge’ün değeri 130 milyon Euro

EN PAHALI 10 takım arasında yer alan Real Madrid ve PSG ile A Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray toplam 136,3 milyon Euro’luk değeriyle en pahalı 24. takım. Sarı kırmızılıların yarın deplasmanda karşılaşacağı Belçika ekibi Club Brugge 130 milyon Euro ile 26. sırada.

En düşük değere sahip kulüp 36,6 milyon Euro ile Çekya ekibi Slavia Prag. 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip isim, 200 milyon Euro ile PSG’den Kylian Mbappe oldu. 20 yaşındaki futbolcu, tek başına Şampiyonlar Ligi’ndeki 11 takımın toplam değerlerini tek başına geçmeyi başardı.

Yine PSG’den Neymar 180 milyon Euro ile ikinci, Real Madrid’den Eden Hazard 150 milyon Euro ile üçüncü sırada.

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