10 yıl sonra bir ilke imza attı! Volkan Demirel...

Süper Lig 9. haftasında Galatasaray’a konuk olacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Kalede Kameni’yi tercih etmesi beklenen Aykut Kocaman, Volkan Demirel’in 10 yıl sonra bir ilki yaşamasına neden olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbide sahaya süreceği 11’i neredeyse belirledi.
Sarı-Lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ve Van Persie dışında eksik yok. Aykut Kocaman'ın, son maçın kadrosundan iki değişiklik yapması bekleniyor. Skrtel ve Janssen büyük bir olasılıkla ilk 11'de olacak. Kırmızı kart cezası sona eren Skrtel defansı ortasında geri dönecek.
Kart cezaları sona eren Alper Potuk ile İsmail Köybaşı, Aykut Kocaman'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek. Kalede ise Kameni'nin görev yapacağı öğrenildi. Volkan Demirel, 10 yıl sonra ilk kez bir Galatasaray derbisinde saha yerine yedek kulübesinde olacak. (Skor)