10 soruda Türk Futbolu: Fenerbahçe’nin eli hâlâ direksiyonda

TRABZON, TRANSFER YASAĞI İLE KARALAR BAĞLAMASIN

1- Trabzonspor’a yaz dönemi için transfer yasağı geldi. Son yıllarda yüzlerce oyuncu alıp veren kulüp için bu karar aslında “Hayırlı” diyebilir miyiz?

- TRABZONSPOR’a bu transfer yasağı karalar bağlatacak bir yasak değil. Kadroyu değerlendirdiğimiz zaman önümüzdeki yılı da taşıyacak bir kadroya sahip. Trasfer yasağı olmasaydı ihtiyacı olur muydu? Maksimum iki oyuncu olurdu onların mevkisi de belli zaten. Bu kadro seneye de devam edecek. Transfer yasağı büyük ölçüde etkiler diye söylemek çok zor. Kongre kararından sonra yönetim değişir mi değişmez mi bilemiyorum ama kim kazanırsa kazansın önünde böyle bir tablo var. Burada bir hadise daha var: Trabzon bir açıklama yaptı “Ceza aldığımız olayın parasını ödedik. Ama ödeme yaptığımız kişi FIFA’ya bildirmemiş” diye... Ama belgeyi bildirmesi gereken Trabzonspor. Bu açıklama muallak.

2- F.Bahçe’nin Akhisar’a yenilmesinde iki Beşiktaş derbisinin etkisi var mı?

- Olabilir ama ikisine de baktığında F.Bahçe’nin “Şampiyonluğun önemli adayıyım” diyeceği futbol gördün mü? İlk maçta 25. dakikadan sonra F.Bahçe son derece silikti. Kupada futbol dışına çıkan olaylar öne çıktı ama Akhisar’a kadar F.Bahçe’nin negatif bir durumu yoktu. Rakiplerin 3 puan gerisindeydi. Ve önündeki haftalar da lehine gözüken maçların olduğu haftalar. Sorun şu: Taraftar tribüne gelirken ve takım sahaya çıkarken şampiyonluğa inanmış görüntüsü veriyor mu? Tribünle saha içi elektriği hedeflerin arkasında gözüküyor. Bir de hocanın konuşmalarını eklersen... Ki Aykut Hoca bazen çok doğru şeyler söylüyor ama arkasından da öyle şeyler ekliyor ki futbolcu da, taraftar da olsan şampiyonluk inancında tahribat yaratıyor. Başakşehir maçından sonra “Böyle oynarsak Avrupa şampiyonu oluruz” diyor, bir maçtan sonraysa “Bizi şampiyon yapmazlar” diyor. Zig zaglı konuşurken hesapta olmayan Akhisar maçı çıktı ortaya.

GERİDEYSEN OYUNDAN VALBUENA ÇIKMAZ

3- Kocaman’ın Soldado girerken Valbuena’yı çıkarması da çok tartışıldı...

- İŞLER kötü gidince bu tür eleştiriler olur. Valbuena en çok konuşulan isim ama neticede teknik adam bu tip futbolculara inancını hiç kaybetmemeli. Bunlar, bazen kötü giden günlerde dahi sonucu bir anda değiştirecek futbolculardır. Hele gerideysen Valbuena’nın çıkması elbette eleştirilir. İyi de kötü de oynasan bu takımın en etkin hücum silahı bu adam.

KOCAMAN’IN SÖZLERİNE HİÇ KATILMIYORUM

4- Kocaman’ın “Artık kontrol rakiplerimizde” demesini doğru buldunuz mu?

- BU görüntüyü vermemeli. “Direksiyon bizden gitti” lafına hiç katılmıyorum. Tablo çok net. “Matematik olarak şansı devam ediyor”, hayır! Fiilen de öyle. Önündeki maçları kazanırsa şampiyon olacaklarına inanmıyor mu? Direksiyon şampiyon olacak takımların elindedir, başkalarının değil. Akhisar maçında önemli avantaj yitirdi, şampiyonluğu yitirmedi. Ama direksiyonu kaptırmak başka bir şeydir.

BEŞİKTAŞ, 6 PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASINI ALDI

5- Beşiktaş’ın F.Bahçe ve Trabzon maçlarından aldığı 6 puan sadece 6 puan mıdır?

- Beşiktaş bu iki maçta 6 puandan çok daha fazlasına kazandı. Dolayısıyla yani sonucu ne olursa olsun Beşiktaş, Bayern maçına bir prestij maçı olarak çıkacak. Ama şu anda en yakın rakipleriyle puan farkı üç ve ikisiyle de maçı var. Beşiktaş, puan kaybedeceği hesaplanan haftalarda kaybetmedi ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri oldu. Biraz evvel söylediğin iki maçtan 6 puan, 6 puandan çok daha fazlası.

CEZANIN DETAYI AÇIKLANSIN

6- Quaresma’ya verilen 5 maçlık ceza çok tartışıldı. Siz verilen bu cezayı hakkaniyetli buldunuz mu?

- Quaresma, iki olaydan ceza aldı. İki olaydan da minimum ceza almalıydı. Bir şeye kulp takmak istiyorsan 50 kulp bulabilirsin.

Tahrik var mı yok mu? Tahrik hafifletici sebeptir. İkinci olayı hangi şartlarda değerlendireceksin? Tüm bunlar açıklanmalı. “Şu, şu, şu eylemlerden dolayı bu ceza, şu, şu eylenlerden de şu indirim yapıldı ve toplamda da cezası bu olmuştur” denilmeli.

Bunun açıklanması lazım. Yönetmelik ve kamu vicdanı açısından problem yoksa, tamamdır. Pencerenin iki tarafından bakıyorsun. Bir taraftan fazla bulursun cezayı, diğerinden az gelebilir. Maçı izlerken oluşan eylemlerden ötürü 3-4 maç diye düşünüyordum. Bende böyle bir algı oluştu. Ama neticede talimatlarla değerlendirildiğinde farklı bir durum da ortaya çıkıyor.

BAYERN’İ YENMEK ÖNEMLİ

7- İlk maçta alınmış 5-0’lık bir yenilgi var. Beşiktaş’ın Bayern maçına nasıl bakmalı?

- İLK maçta alınan skor önemli değil. Kazanırsa Beşiktaş, harika bir iş yaparak veda eder. Yani burada Bayern’in de Beşiktaş’ın da farklı duygularla çıkacağı bir maç olacak. Bayern Münih, Bundesliga’da neredeyse hedefini yakalamış durumda. Beşiktaş ise yakalamak için mücadele ediyor. Daha değişik uygulama, Beşikaş tarafından beklenir. Bu maçlar enteresan maçlardır. En yakın örneğini önceki gün yaşadık. Manchester City, 4-0 kazandığı maçın rövanşında evinde 2-1 kaybetti. Böyle bir tablo da ortaya çıkabilir

ŞAMPİYONLUK STRESİ BAŞLAR

8- G.Saray, Konya’yı yenip derbiye 6 puan avantajıyla çıkmak istiyor. Derbi öncesi bir stres oluşur mu?

- DERBİ stresine şimdiden girmez ama takımlarda bu haftalarda şampiyonluk stresi başlar. Konya’nın kadrosuyla puanı doğru orantılı değil. Ama G.Saray, hem tribünde hem sahada bu havayı iyi yaşıyor. Mutlak favori. Sergen Hoca ise Konya ile ilk heyecanını yaşayacak. Değişimler enteresanlıklara gebe hadiselerdir. Ama G.Saray hedefine ulaşmak istiyorsa bu maçlardan kayıpsız ayrılmak mecburiyetinde. Takım olarak bu havayı yaşıyor. Konya kaybetse dahi Sergen Hoca Konya’yı düşündüğümüz çizgyie taşır.

G.BİRLİĞİ MAÇI BİR SİNYALDİ

9- Haftaya ligin zirvesinde oynanacak maçlar öncesi Başakşehir’in Alanya’dan aldığı yenilgi sezonu nasıl etkiler?

- G.BİRLİĞİ maçı Başakşehir için sinyaldi. Adebayor’un yokluğu hücumu çok etkiledi. Haftaya oynanacak Başakşehir-Beşiktaş ve F.Bahçe-G.Saray maçlarından çıkacak tabloyla ilk 4 takım ya iyice iç içe girecek, ya 2 takım kopacak. Önemli bir konu da Başakşehir’de Emre ve Epureaunu’nun Beşiktaş’a karşı cezalı olması. Bundan sonra Başakşehir’in yolu daha da dikenli hale gelebilir.

‘F.BAHÇE KAZANIR MI’ BU BİR SORU İŞARETİ!

10- Beşiktaş-Gençlerbirliği, G.Saray-Konya, Malatya-Fenerbahçe maçları ne olur?

- BEŞİKTAŞ, Gençlerbiriliği’ni, G.Saray da Konya’yı yener. Malatyaspor-Fenerbahçe maçı ise soru işareti!

Fenerbahçe için soru işareti olur diyorum çünkü Fenerbahçe kendi içinde bazı sorunları yaşarken, sadece iç değil, dış etkenleri de yaşıyor veya ilave ediyor. Malatyaspor, öyle veya böyle güç olarak Fenerbahçe’nin gerisinde. Soru işaretini söylerken Fenerbahçe’nin çok değişkenlik gösteren performansından bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe kaybederse o zaman Aykut Hoca’nın dediği gerçekleşir ve direksiyondan da gerçek manada inmiş olur ama maça kadar hâlâ direksiyonda 3-4 tane el var biri de Fenerbahçe’nin eli.