10 soruda G.Saray F.Bahçe derbisi: Derbiyi orta sahası iyi olan kazanır

1- 8 haftalık performansına baktığınızda ve rakibi Fenerbahçe ile de kıyasladığınızda Galatasaray’ın güçlü olan yanlarıyla zayıf yanları nelerdir?

G.SARAY’IN DEFANSI ÇOK DAHA TUTARLI

- Bireysel ve takım kıyaslaması yaptığında G.Saray daha önde. Defansif manada daha tutarlı ama gol yollarında neredeyse bir isme odaklanmış durumda. Orta sahası ve kanatları şu an itibarıyla F.Bahçe’den daha kuvvetli. Büyük ölçüde orta sahaların performansı kaderi belirler. G.Saray’da tayin edici olan Feghouli ve Belhanda’nın yanına kanatları ekleyebilmesi olacaktır. Saha avantajı da var.

2- 3 büyüğü de şampiyon yaptınız. Sizce Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin en önemli özelliği nedir?

- Bu, bugün oluşan bir atmosfer değil. Ta Osmanlı döneminden gelen bir rekabet. İki kulübün tarihine baktığın zaman fotoğraflarıyla, yazılarıyla temeli Osmanlı zamanında atılmış bir derbi. İstanbul’u işgal edenlere karşı sportif ve askeri direniş göstermiş iki camia. Bu rekabeti daha farklı kılan ulaştığı kitleler. Sempatizanları ne kadar çoğalıyorsa heyecan ve rekabet de o denli artıyor ve hatta bazen çizgiyi bile aşıyor. Yani G.Saray-F.Bahçe maçlarından önce Türkiye’nin her sektöründen insanın; sanatçının, yazarın, çizerin ve okuldaki öğrencinin görüşleri de alınıyor. Yani böylesine geniş kitleleri hep ilgilendiren toplumsal bir olay bu derbi.

3- G.Saray, birçok derbide daha iyi oynadığı halde F.Bahçe’ye göre daha az kazanıyor? Cevabı var mı?

HER YÖNTEM DENENDİ AMA...

- Galatasaray, bu durumu çözmek için her türlü yol denedi. Bu algıyı ortadan kaldırmak için bir sürü yöntem de denenmiştir. Esasında ezeli rekabetin geneline baktığın zaman; 146’ya 123 Fenerbahçe üstün. Bu da aşağı yukarı son 20 yılda ortaya çıkan bir fark. Diğer ülke derbilerinde de benzer durumlar vardır. Bu ezeli rekabetin keyfi çok farklı oluyor. Ama şu var: Türkiye, bu derbileri böyle yaşamaya alışkın. Neticede derbiler ligin sonu değil.

4- Derbide kazanmaya daha çok mecbur olan Fenerbahçe’nin güçlü ve zayıf tarafları nelerdir?

F.BAHÇE HER MAÇTA GOL YEDİ

- fenerbahçe’nin gol yemediği maç yok. Buradan hareket edersen, “Bu maçta da gol yiyebilirler” diyebilirsin. Güçlü tarafları Valbuena, Josef De Souza ve Ozan Tufan... Oyun üzerinde Fenerbahçe adına kader değiştiriciler gibi gözüküyor bu isimler. Kalecileri zaten kıyaslamaya katmıyorum. Muslera’nın çizgisi belli, Kameni ilk derbisine çıkıyor. Bir de maç tansiyonu dediğimiz bir şey var. Kontrolü kaybetmeyen takım da avantajı sağlayacaktır.

5- Tudor, 8 puan farka da güvenip tarihi 6-0’lık maçın rövanşını almak için sizce maceraya atılır mı?

6-0’IN RÖVANŞINA SOYUNMAZ

- maceraya atılmaz. O gün, Fenerbahçe’nin 6-0 kazandığı maçtan önce böyle bir sonucu kaç kişi beklerdi? İstisnalar hariç. Bunlar, anlık değişebilen şeylerdir. Neticede Galatasaray büyük avantajla çıkıyor. Beraberlik en kötü şartlarda, en azından Fenerbahçe ile farkı koruyacak. Ama her şeye rağmen de bu avantajı çok daha büyük avantaja çevirmek ister. Galatasaray’ın düşüncesi farklı kazanmak değil, sadece kazanmak olacaktır.

6- Bu karşılaşmayı kim kazanır? Sizce derbi bol gollü geçer mi?

ÖNCELiK ‘KAYBETMEMEK’ OLACAK

- BOL gollü izlenimi yaratmıyor bu derbi. Çünkü stratejiler önce kaybetmemek üzerine kurulacak. Önce kaybetmemek, sonra kazanmak. Fenerbahçe için bu.

Galatasaray içinse önce kazanmak sonra kaybetmemek. Sadece iki düşünce ama sıraları değişik.

7- Kazanmaya daha çok ihtiyacı olan Aykut Kocaman, Galatasaray’ı nasıl yenebilir?

F.BAHÇE KAZANIRSA YARIŞ ÜÇ TAKIMLA DEVAM EDER

- F.BAHÇE, 1 puan dahi alsa, bu onun adına yarışın devamı demektir. Bu sonuç kulüpte oluşabilecek gel-gitlerin önüne geçer. Uzun vadeye baktığın zaman Fenerbahçe’yi yine iddialı olarak yarışın içinde tutar. Fenerbahçe, beraberlikle asla üzülerek dönmez. Bu maçtan çıkacak bir beraberlik, yarışın en az üç takımla devam edeceğini gösterir. Fenerbahçe, kaybetmemek zorunda ama illa da kazanmak zorunda değil. Berabere kalırsa, kapatılabilecek bir puan tablosu görüntüsü var ortada.

8- Maçın stratejik isimleri kim olur, hangi futbolcular derbiye damgasını vurur?

RODRİGUES VE ALPER MAÇA DAMGA VURABİLİR

- GENİŞ kadroya girecek mi bilmiyorum ama oynarsa bu maçın sürpriz adamı olarak ben Rodrigues’i’ görüyorum. Mariano da iyi işler yapıyor. Belhanda, bugün kendi kalitesini ortaya koyma fırsatı bulabilir. Büyük futbolcular büyük maçlarda gerçek kimliklerini gösterir. Gomis, zaten damga vurursa bu sürpriz olmaz.

Fenerbahçe namına Valbuena, Josef ve Ozan Tufan’a ek olarak Alper’i de sayabiliriz. Bunun yanı sıra Soldado da “Ben buradayım” diyebilir.

9- Bu derbiyi Galatasaray kazanırsa şampiyonun adını bugünden koyabilir misiniz?

G.SARAY KAZANIRSA ARTIK TEK RAKİBİ KENDİSİ OLUR

- GalataSARAY’ın büyük bir avantaj yakaladığını görüyoruz. Atmosferiyle devam ettirecek izlenimi de veriyor. Galatasaray kazanırsa, “Bundan sonra en büyük rakibi kendisi olur” tablosu ortaya çıkıyor. Onu takip edecek ikinci takımsa yarınki Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasıyla belli olur.

10 - Maçı birçok ülke de izleyecek. Bu, derbimizi artık ‘dünya derbisi’ yapar mı?

DERBiMiZiN EN BÜYÜK EKSiĞi GÜZEL FUTBOL

- Oradaki sorumluluklar çok farklı. İşgal ettiği yer açısından, toplumu ilgilendirme açısından bir dünya derbisine gösterilecek ilgi gösteriliyor.

Tribündeki görüntüsüyle belki bir dünya derbisinin de üzerinde. Taraftar coşkusunu gösteriyor. Bütün her şey dünya derbileri çizgisinde.

Tek sorun saha içi. Oynanacak futbolla bu klasmana girer mi? Genelde girmiyor. Çünkü o kadar yüksek gerilim yaşanıyor ki derbilerden önce, güzel futbol oynama düşüncesi ikinci planda kalıyor. Bu manada sınıfta kalıyoruz. Ama yarın bunu kırar mıyız? Birçok ülke izleyecek. Futboluyla da tatmin ederse dünyada da merak uyandıran bir derbiye dönüşebilir. İnsanlar, heyecanı ve atmosferiyle bir dünya derbisi olduğunu görecek ama futbol olarak görür mü, onun için bir şey diyemiyoruz.