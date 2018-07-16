10 sezon sonra dönüyor!
Geçtiğimiz sezonun sonunda Premier Lig'e veda eden Stoke City'de, Xherdan Shaqiri'den sonra bir ayrılık daha yaşanabilir.
Bu sezon Championship'te mücadele edecek olan Stoke City'de yaprak dökümü yaşanıyor.
Marc Muniesa'ya Girona'ya, Ramadan Sobhi'yi Huddersfield'a ve son olarak da Xherdan Shaqiri'yi Liverpool'a kaptıran Stoke City'de sıradaki isimler Badou Ndiaye ve Charlie Adam olacak gibi duruyor.
Badou Ndiaye'nin ismi Galatasaray ile anılırken, sözleşmesi sonra eren Charlie Adam da Rangers'a açık kapı bıraktı.
10 sezon önce Blackpool için takımdan ayrılan, oradan Liverpool'a ve sonra da Stoke City'e geçen Adam, 30 Haziran'da Stoke City ile olan sözleşmesini tamamladı.
37 kere giydiği Liverpool formasıyla 12 gole katkı veren Adam, Rangers'ın menajeri Steven Gerrard'la da 2011-12 sezonunda Liverpool'da ter dökmüştü.
Takımı ağabeylik yapması için Martin Skrtel'i çok isteyen ama finansal sıkıntılar sebebiyle bu transferi rafa kaldıran Gerrard, Charlie Adam'ı takıma kazandırmak istiyor.
BT Sport'un sosyal medyadaki canlı yayınına çıkan Adam, "Rangers söz konusuysa her zaman şans vardır. Umutlar bitti, transfer olmuyor diyemezsiniz." diyerek açık kapı bıraktı.
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