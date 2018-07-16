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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
16.07.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

10 sezon sonra dönüyor!

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10 sezon sonra dönüyor!

Geçtiğimiz sezonun sonunda Premier Lig'e veda eden Stoke City'de, Xherdan Shaqiri'den sonra bir ayrılık daha yaşanabilir.

Bu sezon Championship'te mücadele edecek olan Stoke City'de yaprak dökümü yaşanıyor.

Marc Muniesa'ya Girona'ya, Ramadan Sobhi'yi Huddersfield'a ve son olarak da Xherdan Shaqiri'yi Liverpool'a kaptıran Stoke City'de sıradaki isimler Badou Ndiaye ve Charlie Adam olacak gibi duruyor.

Badou Ndiaye'nin ismi Galatasaray ile anılırken, sözleşmesi sonra eren Charlie Adam da Rangers'a açık kapı bıraktı.

10 sezon önce Blackpool için takımdan ayrılan, oradan Liverpool'a ve sonra da Stoke City'e geçen Adam, 30 Haziran'da Stoke City ile olan sözleşmesini tamamladı.

37 kere giydiği Liverpool formasıyla 12 gole katkı veren Adam, Rangers'ın menajeri Steven Gerrard'la da 2011-12 sezonunda Liverpool'da ter dökmüştü.

Takımı ağabeylik yapması için Martin Skrtel'i çok isteyen ama finansal sıkıntılar sebebiyle bu transferi rafa kaldıran Gerrard, Charlie Adam'ı takıma kazandırmak istiyor.

BT Sport'un sosyal medyadaki canlı yayınına çıkan Adam, "Rangers söz konusuysa her zaman şans vardır. Umutlar bitti, transfer olmuyor diyemezsiniz." diyerek açık kapı bıraktı.

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