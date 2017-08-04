O formayı Beşiktaş'ta bakın kim giyecek! Yıldız isim...

Siyah-beyazlı takım, 6 Ağustos Pazar günü Atiker Konyaspor ile Samsun Yeni Stadı'nda karşılaşacak. Saat 20:45'te başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.
Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Beşiktaş'ta zorlu maçta 10 numarayı kimin giyeceği belli oldu.
OLCAY'DAN BOŞALAN FORMA
4.5 sezondur 10 numaralı formayı giyen Olcay Şahan, geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Bu sezon boş olan 10 numarayı yeni sezon öncesi yapılan Süper Kupa maçında Oğuzhan Özyakup giyecek. Talisca'nın da 10 numaralı formayı istediği iddia ediliyordu. (Ajans Beşiktaş)