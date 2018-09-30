10 kilometrelik Hapimag Maratonu nefes kesti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer Haberleri10 kilometrelik Hapimag Maratonu nefes kesti
GeriDiğer 10 kilometrelik Hapimag Maratonu nefes kesti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
30.09.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

10 kilometrelik Hapimag Maratonu nefes kesti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
10 kilometrelik Hapimag Maratonu nefes kesti

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nda ilk kez düzenlenen 10 kilometrelik Hapimag Maratonu sona erdi. Ev sahibi Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un sponsorluğunda gerçekleştirilen 10 kilometrelik maratonu kadınlarda Güney Afrikalı yüzücü ve aynı zamanda yan flüt sanatçısı olan Carina Bruwer, erkeklerde ise Emrah Özsevim kazandı. Bruwe, maratonu 2.44.58’lik derece ile tamamladı.

Yalnızca Türkiye’de değil, Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında da en kapsamlı yüzme yarışı olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, binlerce sporcu ve sporseveri bir araya getirdi. Ege Bölgesi’nin kapasite olarak en büyük turizm tesislerinden biri olan Hapimag Resort Sea Garden Bodrum’un ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyona farklı kategorilerde birçok yarışa sahne oldu.

Carina Bruwer damga vurdu
Tüm yarışlarıyla keyifli bir mücadeleye sahne olan şampiyonanın en çekişmeli müsabakası 10 kilometrelik Hapimag Maratonu oldu. Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un sponsorluğunda düzenlenen 10 kilometrelik maratonu kadınlarda etkileyici performansıyla Carina Bruwer kazanırken, erkeklerde Emrah Özsevim birinciliği elde etti. Yarışmanın ardından şampiyona ile ilgili bir açıklama yapan Bruwer, “Geçmişte daha uzun mesafeler yüzdüm ama 10 kilometrelik Hapimag Maratonu gerçekten zorlu geçti. Karaada rotasını yüzerek keşfetmek benzersiz bir deneyim oldu. Böyle güzel bir doğada üstelik uluslararası bir yarışmada yer almak benim adıma büyük bir mutluluk. Kazanmak ise bu mutluluğu taçlandırdı. Organizasyonu kusursuz hale getiren tüm yarışmacı, seyirci ve yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

‘Desteğimiz sürecek’
Renkli görüntülerin ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı şampiyona ile ilgili açıklama yapan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, “Tesisimiz her zaman spor, sanat ve kültür alanında etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası da bu etkinliklerin en değerlilerinden biri konumunda. Bu büyük organizasyonu başarıyla tamamlamaktan dolayı keyifliyiz. Sadece dereceye giren sporcuları değil, burada olan tüm katılımcıları ve sporseverleri de yürekten kutluyorum” dedi.

Etkileyici performanslar
10 kilometrelik zorlu Hapimag Maratonu’nda kadınlarda Carina Bruwer 2.44.58’lik dereceyle birinci oldu. İkinci Deniz Kayadelen 2.57.09’lık derece elde ederken, üçüncü olan Viktoriya Üçüncü 3.22.46’lık zamanla yarışı tamamladı. Erkeklerde birinciliği 2.33.03’lük dereceyle Emrah Özsevim kazandı. İkinci 2.37.44’lük zamanla Bekir Emrah Gemicioğlu olurken, üçüncülüğü 2.39.38’lik süreyle Dursun Saru elde etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşte Fatih Terim'in Porto planı!

Rizespor'un iddaa oranında müthiş düşüş!

Ronaldo'dan Salah'a gönderme!

Olay yaratan açıklama! Görüşmeyi doğruladı