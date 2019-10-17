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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.10.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

10 kilogram pekmez karşılığında transfer oldu! İmzayı attı

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Adana'nın 1. Amatör Küme takımlarından Aladağ Gücü, ön libero Oktay Karakan'la 10 kilogram pekmez karşılığında 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Amatör küme takımı Aladağ Gücü, daha önce farklı takımlarda forma giyen 35 yaşındaki Oktay Karakan'ı kadrosuna katmak istedi.

Futbolcuyla görüşen kulüp başkanı Hüseyin Ayanoğlu, takımdaki maddi sıkıntılar nedeniyle Oktay Karakan'a para veremeyeceğini ancak ilçede üretilen "andız pekmezi" karşılığında sözleşme imzalayabileceklerini söyledi.

Karakan, başkan Ayanoğlu'nun 1 yıllık sözleşme karşılığında andız pekmezinden 10 kilogram verme teklifini kabul etti.

Tarafların anlaşmasıyla kulübün tesislerinde Ayanoğlu ile bir araya gelen Oktay Karakan, 10 kilogram pekmezin de getirildiği törende, kendisini 1 yıllığına Aladağ Gücü'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.

- Sözleşmeden her iki taraf da memnun

Oktay Karakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisanslı futbolcu olduğunu, daha önce çeşitli takımlarda forma giydiğini söyledi.

Bu sezon için de Aladağ Gücü'nün kendisini transfer etmek istediğini anlatan amatör futbolcu, 10 kilogram pekmez teklifini kabul ettiğini söyledi.

Oktay Karakan, takımda başarılı olmak istediğini vurgulayarak, "Bu sezon için pekmezimizi aldık. Hedef kupa, şampiyonluk. Hedefimiz Aladağ Gücü'nü bir üst lige çıkarmak." dedi.

- "Maddi imkansızlıklardan pekmez teklif ettik"

Kulüp başkanı Hüseyin Ayanoğlu da amatör kümede gelir olmadığını, bu yüzden böyle bir yöntemle Oktay Karakan'ı transfer ettiklerini dile getirdi.

Hem ilçenin tanıtımı hem de her derde deva andız pekmeziyle sporcuların sağlığına katkı vermek açısından bu şekilde bir transfer gerçekleştirdiklerini ifade eden Ayanoğlu, şöyle konuştu:

"Kulübümüz bu sene maddi imkansızlıklar ve sıkıntılardan dolayı, Aladağ'a özgü şifa kaynağı olan andız pekmezi karşılığında futbolcularımıza sözleşme teklif etmiştir. Bu teklifimizi Oktay Karakan kardeşimiz kabul etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Oktay Karakan'ın kazasız, belasız, sakatlıksız sezon geçirmesini temenni ediyoruz."

10 kilogram pekmez karşılığında transfer oldu İmzayı attı

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