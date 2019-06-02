10 Haziran son! Fenerbahçe... | Transfer haberleri
Fenerbahçe’nin teklifte bulunduğu Max Kruse 10 Haziran’a kadar kesin kararını verecek.
Fenerbahçe'nin büyük önem vererek ilgilendiği ve teklif sunduğu Max Kruse'den cevap bekleniyor.
Tatilde olan Kruse'nin, 10 Haziran pazartesi günü cevap vermesi bekleniyor. Alman oyuncu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin Kruse'ye olan teklifi yıllık 2.5 milyon Euro ve 2+1 sözleşme şeklindeydi. Yıldız futbolcunun tüm teklifleri değerlendireceği ve Fenerbahçe'ye olumlu yanıt vermesinin son derece yüksek ihtimal olduğu da gelen haberler arasında.
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