"1 yılım daha var"
Quaresma, kulübün kararına göre hareket edeceğini söyledi.
Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı tartışılan 35 yaşındaki yıldız, “Benim sözleşmem 1 yıl daha devam ediyor. İmzamın da arkasındayım. Ancak kulübüm sezon sonu ne karar verir bilmiyorum. Her kararlarına saygılıyım”
YENİ sezonda Beşiktaş’ta devam etmesi konusunda belirsizlik bulunan Ricardo Quaresma, konuyla ilgili soruları yanıtlarken, kendisi açısından bir sorun bulunmadığını söyledi. Yıldız oyuncu, kulübü Beşiktaş ile sözleşmesinin bir yıl daha devam ettiğini vurgulayarak, “Ortada benim attığım bir imza var. Bu imzanın sonuna kadar arkasındayım. Ancak sadece benim istememle bir şey olmaz. Kulübüm benim hakkımda bir karar verecek. Bu karar hangi yönde olursa olsun bana düşen, saygı duymak olacaktır” şeklinde konuştu.
Sonuna kadar devam
BEŞİKTAŞ’taki ortamın çok iyi olduğunu, ailesiyle birlikte siyah beyazlı takımdan ve Türkiye’den çok memnun olduklarını belirten 35 yaşındaki Portekizli futbolcu şöyle devam etti: “Buradaki arkadaşlık bizim için en büyük itici güç. Bu sayede önemli başarılar kazandık. Şimdi de ligin sonuna kadar kazanarak sıralamadaki yerimizi bekleyeceğiz. Trabzonspor ile oynayacağımız zor bir maç var. Hep birlikte buna odaklandık. Oradan da 3 puanla ayrılıp rakiplerimizin durumuna bakacağız. En azından sezon sonunda Şampiyonlar Ligi’ne kalmayı istiyoruz” dedi.
Ricardo Quaresma'nın Porto yıllarından kesitler...
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