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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
15.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

"1 yılım daha var"

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"1 yılım daha var"

Quaresma, kulübün kararına göre hareket edeceğini söyledi.

Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı tartışılan 35 yaşındaki yıldız, “Benim sözleşmem 1 yıl daha devam ediyor. İmzamın da arkasındayım. Ancak kulübüm sezon sonu ne karar verir bilmiyorum. Her kararlarına saygılıyım”

YENİ sezonda Beşiktaş’ta devam etmesi konusunda belirsizlik bulunan Ricardo Quaresma, konuyla ilgili soruları yanıtlarken, kendisi açısından bir sorun bulunmadığını söyledi. Yıldız oyuncu, kulübü Beşiktaş ile sözleşmesinin bir yıl daha devam ettiğini vurgulayarak, “Ortada benim attığım bir imza var. Bu imzanın sonuna kadar arkasındayım. Ancak sadece benim istememle bir şey olmaz. Kulübüm benim hakkımda bir karar verecek. Bu karar hangi yönde olursa olsun bana düşen, saygı duymak olacaktır” şeklinde konuştu.

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Sonuna kadar devam

BEŞİKTAŞ’taki ortamın çok iyi olduğunu, ailesiyle birlikte siyah beyazlı takımdan ve Türkiye’den çok memnun olduklarını belirten 35 yaşındaki Portekizli futbolcu şöyle devam etti: “Buradaki arkadaşlık bizim için en büyük itici güç. Bu sayede önemli başarılar kazandık. Şimdi de ligin sonuna kadar kazanarak sıralamadaki yerimizi bekleyeceğiz. Trabzonspor ile oynayacağımız zor bir maç var. Hep birlikte buna odaklandık. Oradan da 3 puanla ayrılıp rakiplerimizin durumuna bakacağız. En azından sezon sonunda Şampiyonlar Ligi’ne kalmayı istiyoruz” dedi.

Ricardo Quaresma'nın Porto yıllarından kesitler...

1 yılım daha var

 

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