1 yıl daha kal Onyekuru
Nijeryalı yıldız hakkındaki olumsuz düşünceler değişti.
Galatasaray’ın ligde zirveye çıkmasını sağlayan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Ç.Rizespor maçlarında 2 gol, 2 asist üreterek yıldızlaşan Nijeryalı kanat oyuncusunun 1 yıl daha kiralanması kararı alındı.
G.SARAY’ın sezon başındaki sürpriz transferlerinden biri olan Henry Onyekuru, özellikle son 1 ayda ortaya koyduğu başarılı performansla, kendisi hakkındaki tüm olumsuz düşünceleri değiştirdi. Özellikle skora olan katkısıyla teknik direktör Fatih Terim’den tam not alan Nijeryalı futbolcunun 1 yıl daha kiralanması kararı alındı. Galatasaray yöneticileri sezon biter bitmez, Onyekuru’nun bonservisine sahip olan Everton Kulübü ile görüşerek, “Bir yıl daha kiralayın” teklifinde bulunacak.
Toplam maliyeti 2 milyon Euro
EVERTON’dan 800 bin Euro karşılığında 1 yıllığına kiralanan ve kendisine de 1.2 milyon Euro ödenen Onyekuru, 41 resmi maçta forma giyerken 15 gol, 6 asist üretti. Golleri ve asistlerinin yanı sıra istikrarıyla da dikkat çeken 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, son 1 ay içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Beşiktaş’a 1’er gol atarken, Rize deplasmanında da 1 asist yaparken, 1 de penaltı yaptırdı. Bir yıl daha kalması istenen Henry Onyekuru’nun sarı kırmızılı yöneticilere, “Everton’la anlaşırsanız seve seve kalırım” dediği belirtildi.
Terim’den kupa rotasyonu
5 gün içinde 2 final oynayacaklarını dikkate alan Terim, Akhisar maçında bazı asları dinlendirecek.
ÇAYKUR Rizespor deplasmanından 3-2’lik galibiyetle dönen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, 5 gün içinde 2 kritik maç oynayacaklarını dikkat alarak, Türkiye Kupası finalinde rotasyona gitme kararı aldı. Tecrübeli çalıştırıcı Akhisarspor ile yarın yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçında bazı as futbolcuları dinlendirip, pazar günkü Medipol Başakşehir karşılaşmasına saklayacak. Fatih Terim öncelikle 3 haftadır şans vermediği Norveçli sağ bek Martin Linnes’e kupa finalinde ilk 11’de görev verecek. Ayrıca, antrenmanlarda yüksek formuyla dikkat çeken Semih Kaya’nın da Akhisar karşısında Marcao ya da Luyindama’dan birinin yerine oynaması bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rize galibiyetinin ardından bu açıklamaları yapmıştı...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle