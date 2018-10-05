1 sevindik, 2 üzüldük! Avrupa Ligi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri1 sevindik, 2 üzüldük! Avrupa Ligi...
GeriFutbol 1 sevindik, 2 üzüldük! Avrupa Ligi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
05.10.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

1 sevindik, 2 üzüldük! Avrupa Ligi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1 sevindik, 2 üzüldük! Avrupa Ligi...

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Fenerbahçe ile sevindik, Beşiktaş ve Akhisarspor ise deplasmandan elleri boş döndü.

Fenerbahçe, evinde ağırladığı Slovak rakibi Spartak Trnava’yı 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 52 ve 68’inci dakikalarda Slimani kaydetti.

Malmö deplasmanına çıkan Beşiktaş ise mücadeleden 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Malmö’ye galibiyeti getiren goller 53’üncü dakikada Caner Erkin (KK) ve 76’ncı dakikada ise Rosenberg’ten geldi. Belçika deplasmanında

Standart Liege ile karşılaşan Akhisaspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. Standard Liege 3 puanı 17’nci dakikada Emond ve 39’uncu dakikada Djenepo’nun attığı gollerle hanesine yazdırdı. Akhisaspor’un tek golü ise 32’nci dakikada Onur Ayık’tan geldi.

Öte yandan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği İtalya’nın Milan takımı, sahasında Olympiakos’u 3-1 yendi. Hakan Çalhanoğlu 54’üncü dakikada oyuna girerken, 76’ncı dakikada Higuain, 79’uncu dakikada ise Cutrone’ye asist yaparak takımına galibiyeti getiren isimlerden biri olmayı başardı.


UEFA Avrupa Ligi’nde sonuçlar şu şekilde:

-A Grubu-

Zürih - Ludogorets: 1-0

Bayer Leverkusen - AEK Larnaca: 4-2

-B Grubu-

Salzburg - Celtic: 3-1

Rosenborg - Leipzig: 1-3

-C Grubu-

Zenit - Slavia Prag: 1-0

Bordeaux - Kopenhag: 1-2

-D Grubu-

Anderlecht - Dinamo Zagreb: 0-2

Fenerbahçe - Spartak Trnava: 2-0

-E Grubu-

Karabağ - Arsenal: 0-3

Vorskla Poltava - Sporting Lizbon: 1-2

-F Grubu-

Milan - Olympiakos: 3-1

Real Betis - Dudelange: 3-0

-G Grubu-

Rangers - Rapid Wien: 3-1

Spartak Moskova - Villarreal: 3-3

- H Grubu-

Eintracht Frankfurt - Lazio: 4-1

Apollon - Olympique Marsilya: 2-2

-I Grubu-

Sarpsborg - Genk: 3-1

Malmö - Beşiktaş: 2-0

-J Grubu-

Krasnodar - Sevilla : 2-1

Standard Liege - Akhisarspor: 2-1

-K Grubu-

Astana - Rennes: 2-0

Jablonec - Dinamo Kiev: 2-2

-L Grubu-

Chelsea - Vidi: 1-0

BATE Borisov - PAOK: 1-4

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 149Liverpool - Manchester City
    1
    2,5Üst
    1,40
    2816kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ada'yı tek başına salladı! Herkes onu konuştu...

Ümit Özat bombası! Fenerbahçe...

Bakın ne yaptılar! Ali Koç'un aracının önünü kesip...

Flaş sözler... Takoz Recep'i aradı gözlerim!