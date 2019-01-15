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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
Kaynak: AA / Foto: Reuters
15.01.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

1 numaralar hata yapmadı! Djokovic ve Halep ikinci turda...

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1 numaralar hata yapmadı! Djokovic ve Halep ikinci turda...

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve tek kadınlarda 1 numaralı seribaşları Novak Djokovic ile Simona Halep tur atladı.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvaya ikinci gün maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Djokovic, ilk turda ABD'li Mitchell Kreuger ile karşılaştı. Toplam 2 saat 3 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden Sırp tenisçi, adını ikinci tura yazdırdı.

Djokovic, ikinci turda Fransız Jo-Wilfried Tsonga ile eşleşti.

4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, ilk tur mücadelesinde Sloven Aljaz Bedene'yi 6-4, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

2015 Avustralya Açık'ta çeyrek final gören Nick Kyrgios ile 2016 Wimbledon'da finale kadar çıkan Milos Raonic'in eşleşmesinde ise gülen taraf Raonic oldu. Kanadalı tenisçi, 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle korttan 3-0 galip ayrıldı.

8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori, Hırvat Borna Coric, İsviçreli Stan Wawrinka ikinci tura yükselen diğer isimler oldu.

HALEP SONRADAN AÇILDI

Turnuvada geçen yılın finalisti ve 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Estonyalı Kaia Kanepi karşısında ikinci tura çıkma mücadelesi verdi.

İlk seti 7-6 kaybeden Halep, 6-4 ve 6-2'lik setlerle rakibini 2-1 mağlup etti. Halep, ikinci turda ABD'li Sofia Kenin ile eşleşti.

4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka, Polonyalı Magda Linette'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle turnuvada dışında bıraktı.

Tek kadınlarda ABD'li Venus Williams ve Madison Keys ile İspanyol Garbine Muguruza da ikinci tur bileti alan raketler arasında yer aldı.

FEDERER VE NADAL KORTA ÇIKACAK

Turnuvanın üçüncü gününde yarın son iki yılın şampiyonu Roger Federer ile 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ikinci tur mücadelesi verecek.

İsviçreli Federer, Rod Laver Arena'da Büyük Britanyalı Daniel Evans, Nadal da Avustralyalı Matthew Ebden karşısında üçüncü tur bileti arayacak.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber'in ikinci turdaki rakibi Brezilyalı Beatriz Haddad Maia olacak. 3 numaralı seribaşı ve son şampiyon Caroline Wozniacki ise İsveçli Johanna Larsson ile karşı karşıya gelecek. 

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