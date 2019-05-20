1 milyarlık şampiyonluk
Devler Ligi'nden en az 35 milyon euro gelecek.
G.Saray şampiyonlukla bitirdiği sezonda kasasına 1 milyar lirayı koyacak. G.Saray, bu barajı geçen ilk Türk takımı olacak. Avrupa’da 262 milyon TL kazanan G.Saray, 290 milyon lira da sponsorluk, reklam, isim hakkı ve ürün satış gelirleri ile Spor Toto hakedişi aldı. 228 milyon TL’yi bulan bilet, loca kombine ve 220 milyon TL’lik yayın hakkı da eklenince sarı kırmızılıların kazandığı toplam para 1 milyar TL’ye ulaşacak. G.Saray gelecek sezon Devler Ligi’nden 35 milyon Euro civarında daha para alacak.
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