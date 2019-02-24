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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.02.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

1 milyar liralık derbi!

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1 milyar liralık derbi!

Ligin 23. haftasında yarın Dolmabahçe’de oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, iki takımın piyasa değerleri baz alındığında 1 milyar 49 milyon TL’lik bir mücadeleye sahne olacak.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın tarihlerinde 349. kez kozlarını Vodafone Park’ta paylaşacak.

Beşiktaş, zirve yarışından kopmamanın Fenerbahçe ise bu sezon çizdiği kötü performans grafiğini dağıtmanın hesaplarını yapacak. 21.00’de başlayacak olan dev randevunun saha içi değeri ise tam 1 milyar 49 milyon TL.

Bu sezon 53 milyon TL (8 milyon 810 bin Euro) transfer yapan siyah-beyazlıların takım değeri 466 milyon TL (77 milyon 180 bin Euro) oldu. Kadro yapılandırmasında büyük hamleler yapan ve bu sezon transfere 149 milyon TL (24 milyon 740 bin Euro) harcayan sarı-lacivertlilerin kadro değeri ise 586 milyon TL (97 milyon 180 bin Euro).

Kartal’da Ljajic, Kanarya’da Moses

Takımların kadro değerlerine bakıldığında Beşiktaş’ta piyasa değeri en yüksek oyuncu 78 milyon TL (13 milyon Euro) ile Sırp orta saha Adem Ljajic oldu. Sarı-lacivertli ekipte ise piyasa değeri en yüksek futbolcu, devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’den kiralanan Victor Moses. Nijeryalı oyuncunun yaklaşık piyasa değeri 108 milyon TL (18 milyon Euro).

Yarın 21.00’de Vodafone Park’ta oynanacak olan dev derbide Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Bol gollü bir derbi!Futbol yorumcusu Uğur Meleke Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
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