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GeriFutbol 1. Lig'in eski golcüsü Beşiktaş'a yakın! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 05.01.2020 - 12:45,Son Güncelleme:/

1. Lig'in eski golcüsü Beşiktaş'a yakın! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

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1. Lig'in eski golcüsü Beşiktaş'a yakın! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Aleksandar Prijovic, Al-Ittihad ile sözleşmesini feshederek ülkeden ayrıldı.

Bu gelişmenin ardından golcü ismin Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesini feshederek ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Arap basınında da oyuncunun havalimanındaki görüntüsü servis edilerek, "Yeni durağı Beşiktaş" ifadeleri kullanıldı.

DA COSTA'DAN SONRA...

Haberde ayrıca, Prijovic'in Manuel da Costa'dan sonra takımdaki sözleşmesini fesheden ikinci oyuncu olduğu ifade edildi.

Al-Ittihad formasıyla 26 maça çıkan Aleksandar Prijovic, 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

BOLUSPOR'DA YILDIZI PARLADI

Prijovic, bir dönem TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da oynamış ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmişti. (Ajansspor)

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 4-5 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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1. Ligin eski golcüsü Beşiktaşa yakın Son dakika Beşiktaş transfer haberleri


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