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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol 1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor! 20 haftada...
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Futbol
aa-spor
07.02.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor! 20 haftada...

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Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta maçlarının ardından Adana Demirspor, Akın Çorap Giresunspor ve Denizlispor teknik direktör değişikliğine gitti . Ligde sezon başından bu yana teknik direktör değişikliği yapan takım sayısı 14'e çıktı.

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta maçlarının ardından sezon başından bu yana teknik direktör değişikliği yapan takım sayısı 14'e yükseldi.

İlk 19 haftada 13 takımın teknik direktör değişikliğine gittiği ligde, 20. haftanın ardından 3 ekipte teknik direktör değişimi yaşandı. Akın Çorap Giresunspor'da görev yapan Metin Diyadin'in yanı sıra Adana Demirspor Timuçin Bayazit'le ve Denizlispor da Reha Erginer'le yollarını ayırdı.
Diyadin'in de ayrılmasıyla ligde sezon başından beri görevde kalan teknik adam sayısı 4'e düştü. Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor'da Yalçın Koşukavak, MKE Ankaragücü'nde İsmail Kartal ve Ümraniyespor'da ise Bayram Bektaş bu istikrarı sürdüren isimler oldu.
Bu teknik direktörlerden Hüseyin Eroğlu 2012-2013 sezonundan, Yalçın Koşukavak ise 2015-2016 sezonundan bu yana görevlerine devam ediyor.

- DEĞİŞİKLİKLER

Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor bir sezon geçiren Gaziantepspor'da geçici isimlerle 4 farklı isim görev yaptı. Timuçin Bayazit'in ayrılmasıyla Adana Demirspor da bu sezon yoluna 4. teknik direktörle devam edecek.

- TEKNİK DİREKTÖRLER

Ligde geçici isimlerle şu ana kadar görev yapanlar şöyle:
Adanaspor: Kemal Kılıç (14), Eyüp Arın (1), Osman Özköylü (5)
Adana Demirspor: Giray Bulak (10), Gürcan Aday (3), Timuçin Bayazit
(7)
Akın Çorap Giresunspor: Metin Diyadin (20)
Altınordu: Hüseyin Eroğlu (20)
Balıkesirspor Baltok: Can Cangök (17), Giray Bulak (3)
Boluspor: Fuat Çapa (9), Sait Karafırtınalar (11)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Osman Özköylü (11), Mehmet Altıparmak
(9)
Çaykur Rizespor: Hikmet Karaman (7), İbrahim Üzülmez (13)
Denizlispor: Yusuf Şimşek (6), Reha Erginer (14)
Elazığspor: Mehmet Altıparmak (10), Muammer Sürmeli (1), Hüseyin Kalpar (9)
Eskişehirspor: Sergen Yalçın (6), Yücel İldiz (14)
Gaziantepspor: Bünyamin Süral (8), Ali Haydar Bozdağ (2), Faik Demir (7), Oktay Derelioğlu (3)
Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Kalpar (7), Erkan Sözeri (13)
Grandmedical Manisaspor: Sait Karafırtınalar (7), Fatih Tekke (10), Taner Taşkın (3)
İstanbulspor: Yalçın Koşukavak (20)
MKE Ankaragücü: İsmail Kartal (20)
Samsunspor: Alpay Özalan (6), Besim Durmuş (1), Engin İpekoğlu (13)
Ümraniyespor: Bayram Bektaş (20)

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