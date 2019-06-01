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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.06.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

1. Lig'de teknik direktör kıyımı yaşandı! Sadece 4 isim...

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1. Lig'de teknik direktör kıyımı yaşandı! Sadece 4 isim...

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019'da 18 takımdan 14'ü teknik direktör değişikliği yaparken, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak, Eskişehirspor'da Fuat Çapa ve Hatayspor'da İlhan Palut sezon boyunca takımlarının başında kaldı.

Gazişehir Gaziantep ile Hatayspor arasında oynanan play-off finaliyle tamamlanan 1. Lig'de 4 takım teknik adam konusunda istikrarını korudu, diğer 14 takımda birden fazla teknik adam değişikliğine gidildi.

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak, Eskişehirspor'da Fuat Çapa ve Hatayspor'da İlhan Palut takımlarının başında kalırken, Süper Lig'e yükselen 3 ekip de sezon içinde teknik direktörlerini değiştirdi.

- Süper Lig vizesi alanlar

Abalı Denizlispor'u zafere taşıyan Yücel İldiz, teknik direktörlük kariyerinde 4. kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Tecrübeli teknik adam 2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşımıştı. İldiz, daha önce dörder kez takımlarını Süper Lig'e taşıyan Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın başarısına ortak oldu.

Çaykur Rizespor'un ardından Gençlerbirliği'ni de Süper Lig hedefine ulaştıran İbrahim Üzülmez ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor gibi Gazişehir Gaziantep'in başında da bu coşkuyu yaşayan Mehmet Altıparmak, çalıştırdıkları takımları üst üste Süper Lig'e çıkarmayı başardı. Daha önce Kadri Aytaç, Ali Hoşfikirer, Erdem Tuğal, Yılmaz Vural ve Metin Diyadin art arda iki sezon Süper Lig sevinci yaşamıştı.

Sezon bitmesinin ardından Gençlerbirliği ile yollarını ayıran İbrahim Üzülmez, bugün atacağı imzayla Kasımpaşa'da göreve başlayacak.

- İki takımda birden görev yapanlar

Ligde 6 isim sezon içinde iki takımda birden görev yaptı.

Sezona Birevim Elazığspor'da başlayan Orhan Kaynak daha sonra Boluspor'u çalıştırdı. Son olarak Altay'da görev yapan Sait Karafırtınalar da sezona Boluspor'da başlamıştı.

Osmanlıspor'u play-off'a taşıyan Osman Özköylü daha önce Abalı Denizlispor'u, Giresunspor'u ligde tutan Erkan Sözeri de daha önce Gençlerbirliği'ni çalıştırdı. Ümit Özat hem Giresunspor'da hem Adana Demirspor'da, Serhat Gülpınar hem Afjet Afyonspor'da hem Birevim Elazığspor'da görev aldı.

- İstikrarın adı Hüseyin Eroğlu

Altınordu'da 2012-2013'ten bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, üst üste 7. sezonunu tamamladı. İzmir temsilcisini TFF 3. Lig'de 1. Lig'e kadar taşıyan Eroğlu, play-off'u son maçta kaçırdı.

1. Ligde teknik direktör kıyımı yaşandı Sadece 4 isim...

- Görev yapanlar

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunda takımlarda görev yapan teknik adamlar şunlar:

Abalı Denizlispor: Osman Özköylü, Yücel İldiz
Adana Demirspor: Hakan Kutlu, Yılmaz Vural, Ümit Özat
Adanaspor: Cihat Arslan, Coşkun Demirbakan, Eyüp Arın
Afjet Afyonspor: Serhat Gülpınar, Serhat Güller, Yusuf Şimşek
Altay: Alper Avcı, Özden Töraydın, Sait Karafırtınalar
Altınordu: Hüseyin Eroğlu
Balıkesirspor Baltok: Giray Bulak
Birevim Elazığspor: Orhan Kaynak, Erhan Altın, Serhat Gülpınar, Sefer Yılmaz
Boluspor: Sait Karafırtınalar, Orhan Kaynak
Eskişehirspor: Fuat Çapa
Gazişehir Gaziantep: Yalçın Koşukavak, Mehmet Altıparmak
Gençlerbirliği: Erkan Sözeri, İbrahim Üzülmez
Giresunspor: Metin Diyadin, Hüseyin Kalpar, Ümit Özat, Kemal Kılıç, Erkan Sözeri
Hatayspor: İlhan Palut
İstanbulspor: Fatih Tekke, Fırat Gül
Kardemir Karabükspor: Fikret Yılmaz, Levent Açıkgöz, Taner Öcal, İlhan Özer
Osmanlıspor: Mustafa Reşit Akçay, Osman Özköylü
Ümraniyespor: İsmet Taşdemir, Ahmet Taşyürek 

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