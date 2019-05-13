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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.05.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

1. Lig'de play-off'a 2 bilet daha var

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1. Lig'de play-off'a 2 bilet daha var

İlk 2 sıranın ve ligden düşen ekiplerin belirlendiği ligde, play-off oynayacak 4 ekipten son ikisi, 34. hafta müsabakalarının ardından belirlenecek.

Ligde dün tamamlanan 33. hafta müsabakalarından sonra Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor'un küme düştüğü ligde Hatayspor ve Osmanlıspor play-off oynayacak. 57 puanlı Altınordu, 56 puanı bulunan Gazişehir Gaziantep ve 55 puanlı Adana Demirspor'dan ikisi daha play-off vizesi alacak.

Bu ekiplerden Altınordu son haftada deplasmanda Giresunspor'la, Gazişehir Gaziantep dış sahada Kardemir Karabükspor'la ve Adana Demirspor'da Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ligde son hafta mücadelelerinin ardından takımların ligdeki sıralamalarına göre play-off yarı final eşleşmeleri de belirlenecek. Play-off mücadelelerinin ardından 1 takım daha adını Süper Lig'e yazdıracak.

- İhtimaller

Altınordu ve Gazişehir Gaziantep son haftayı galibiyetle tamamlamaları halinde play-off'ta mücadele hakkı kazanacak. Sezon sonunda Altınordu ile Adana Demirspor'un olası puan eşitliğinde Adana Demirspor rakibini geride bırakacak. Altınordu ile Gazişehir Gaziantep'in aynı puana sahip olması durumunda ise sıralama genel averaja göre belirlenecek.

- Süper Lig'in yenileri

Gençlerbirliği bir sezon aradan sonra tekrar Süper Lig vizesi alırken, Abalı Denizlispor ise 2009-2010 sezonunun ardından gelecek yıl Süper Lig'de yer alacak. Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz 4. kez çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkardı. İldiz, Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın başarısına ortak oldu.
Geçen yıl Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşıyan İbrahim Üzülmez bu sezon da Gençlerbirliği ile mutlu sona ulaştı.

- Paixao yeni unvan peşinde

Altay formasıyla 25 gole ulaşarak "Bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" olan Marco Paixao, dün Osmanlıspor maçında bu sezon 27. golünü attı.
Portekizli golcü, gelecek hafta 1 gol daha kaydetmesi halinde 2002-2003'ten beri 18 takımla oynanan ligde, "Bir sezonda en fazla gol atan oyuncu" unvanını Taner Demirbaş'tan alacak.

- İbrahim Üzülmez üst üste 2. kez Süper Lig'de

1982-1983'te Kadri Aytaç, 1988-1989'da Erkan Kural'la Süper Lig vizesi alan Gençlerbirliği üçüncü kez teknik direktör İbrahim Üzülmez'le mutlu sona ulaştı. Geçen yıl Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşıyan Üzülmez, çalıştırdığı takımı üst üste Süper Lig'e çıkaran 6. çalıştırıcı oldu.
Daha önce Kadri Aytaç, Ali Hoşfikirer, Erdem Tuğal, Yılmaz Vural ve Metin Diyadin art arda iki sezon Süper Lig sevinci yaşamıştı.
Bu teknik direktörlerin Süper Lig'e taşıdıkları takımlar şöyle:
Kadri Ayaç: Orduspor (1974-1975), Mersin İdmanyurdu (1975-1976)
Ali Hoşfikirer: Adana Demirspor (1986-1987), Adanaspor (1987-1988)
Erdem Tuğal: Zeytinburnu (1988-1989), Bakırköy (1989-1990)
Yılmaz Vural: Eskişehirspor (1994-1995), Sarıyer (1995-1996)
Metin Diyadin: Orduspor (2010-2011), Kasımpaşa (2011-2012)
İbrahim Üzülmez: Çaykur Rizespor (2017-2018), Gençlerbirliği
(2018-2019)

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