1.Lig'de haftanın programı ve hakemleri! Heyecan sürüyor...
Futbol: Spor Toto 1. Lig - Ligde 29. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
31 Mart Cumartesi:
13.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kutluhan Bilgiç
15.00 Akın Çorap Giresunspor-Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu
15.00 Boluspor-Gaziantepspor: Caner Ak
1 Nisan Pazar:
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedical Manisaspor: Kadir Sağlam
15.30 İstanbulspor-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu
18.00 Denizlispor-MKE Ankaragücü: Serkan Çınar
18.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok: Erkan Özdamar
2 Nisan Pazartesi:
18.00 Adanaspor-Samsunspor: Alper Ulusoy
18.00 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor: Süleyman Abay
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