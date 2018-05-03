1. Lig’de bir değil, çok ihtimal var
SPOR Toto 1. Lig’in son haftasında play-off’a gidecek son iki takımla ligden düşecek son takım belli olacak. Söz konusu takımların son hafta maçlarında çok sayıda ihtimal bulunuyor. İş ikili, üçlü veya genel averaja kalabilecek. Bütün ihtimalleri masaya yatırdık.
Hangi takım play-off’a kalacak?
5 Mayıs–17:00
Çaykur Rizespor – Gazişehir Gaziantep
Altınordu – BB Erzurumspor
•Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Çaykur Rizespor, 5. Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek. Gazişehir Gaziantep 53 puanda.
•6. Erzurumspor ise 7. Altınordu deplasmanında, ikisinin puanı da 52.
•Gazişehir, iki maçta da Altınordu’yu yendiği için, puan eşitliği durumunda – ikili averajda İzmir ekibine üstün.
•Erzurum da Gazişehir karşısında, puan eşitliği durumunda–ikili averajda üstün olan taraf.
•Erzurum, Altınordu’yu ilk devre 2-1 yenmişti. İzmir’den 1 puanla ayrılsa bile play-off’a kalacak.
•İkili averajda hem Erzurum’a, hem de Gazişehir’e üstünlüğü olmayan Altınordu, play-off için, Erzurum’u yenip Gazişehir’in Rize’de puan kaybetmesini bekleyecek.
•Rize, Gazişehir’i yenerse, Altınordu ile Erzurum da berabere kalırsa, 3 takım 53 puanda eşitlenecek.
•Üçlü averaj işin içine girdiğinde Erzurum 5., Gazişehir 6. , Altınordu ise 7. bitirecek.
Hangi takım düşecek?
5 Mayıs – 19:00
Boluspor – Denizlispor
Samsunspor – Ümraniyespor
• Düşme hattında Eskişehirspor 38 puanla 14, Denizlispor 38 puanla 15. ve Samsunspor da 35 puanla 16. sırada.
•Samsun, Ümraniye’yi yener; Denizli de Bolu deplasmanında kaybeder; 1 gün önce de Eskişehir, Adanas deplasmanında kaybederse; 3 takımın puanı 38 olacak.
•Bu durumda devreye üçlü averaj girecek.
•Üçlü averajda Eskişehir ligi 14., Denizlispor ise 15. sırada bitirecek. Samsunspor ise küme düşecek.
•Denizli ile Samsun’un puanları eşit olursa ikisi arasında genel averaja bakılacak.
*Çünkü ikilinin aralarındaki maçlar berabere bitmişti. Bu durumda deplasman golü avantajı uygulanmıyor.
•Son haftaya Denizlispor -3 gol averajla girerken, Samsunspor’un averajı -14.
•Samsunspor’un ligde kalması için mucizevi bir sonuç alması lazım.
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