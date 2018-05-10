1. Lig'de 4 takım teknik direktör değiştirmedi!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri1. Lig'de 4 takım teknik direktör değiştirmedi!
GeriFutbol 1. Lig'de 4 takım teknik direktör değiştirmedi!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
aa-spor
10.05.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

1. Lig'de 4 takım teknik direktör değiştirmedi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1. Lig'de 4 takım teknik direktör değiştirmedi!

Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda 18 takımdan 14'ü teknik direktör değişikliği yaparken Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor'da Yalçın Koşukavak, MKE Ankaragücü'nde İsmail Kartal ve Ümraniyespor'da Bayram Bektaş 34 hafta boyunca takımlarının başında kaldı.

Normal sezonun tamamlandığı Spor Toto 1. Lig'de 4 takım teknik adam konusunda istikrarlı olurken diğer 14 takımda ise birden fazla teknik adam değişikliğine gidildi.

Küme düşen Samsunspor, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor'daki teknik adam değişikliğinin fazlalığı da dikkati çekti.

KARTAL İKİNCİ KEZ SÜPER LİG SEVİNCİ YAŞADI

Ligde şampiyonluğa ulaşan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, bu başarıyı ilk kez yakaladı. Daha önce 2004-2005'te Sivasspor'u Süper
Lig'e taşıyan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise ikinci kez Süper Lig sevinci yaşadı.

İKİ TAKIMDA BİRDEN GÖREV YAPANLAR

Ligde 7 isim iki takımda birden görev yaptı.

Sezona Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başlayan Osman Özköylü daha sonra Adanaspor'u da çalıştırdı. Son olarak Balıkesirspor Baltok'ta görev yapan Giray Bulak sezona Adana Demirspor'da başlamıştı.

Boluspor'u play-off'a taşıyan Sait Karafırtınalar daha önce Grandmedical Manisaspor'da, Eskişehirspor'u ligde tutan Yılmaz Vural da daha önce Akın Çorap Giresunspor'u da çalıştırdı. Hüseyin Kalpar hem Gazişehir Gaziantep'te hem Tetiş Yapı Elazığspor'da, Mehmet Altıparmak hem Tetiş Yapı Elazığspor'da hem Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, Fatih Tekke hem Grandmedical Manisaspor'da hem de Denizlispor'da görev aldı.
Sezona Akın Çorap Giresunspor'da başlayan teknik direktör Metin Diyadin 20. haftanın ardından görevinden ayrılmasına rağmen son 10 haftada tekrar takımın başına döndü.

HÜSEYİN EROĞLU

Altınordu'da 2012-2013 sezonundan bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, üst üste 6. sezonunu tamamladı. İzmir temsilcisini TFF 3. Lig'de 1. Lig'e kadar taşıyan Eroğlu, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da play-off'u averajla kaçırdı.

GÖREV YAPANLAR

Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda takımlarda görev yapan isimler şöyle:
Adanaspor: Kemal Kılıç (14), Eyüp Arın (1), Osman Özköylü (10), Eyüp Arın (9)?
Adana Demirspor: Giray Bulak (10), Gürcan Aday (3), Timuçin Bayazit (7), Mustafa Uğur (14)
Akın Çorap Giresunspor: Metin Diyadin (20), Yılmaz Vural (3), Hakan Kurt (1), Metin Diyadin (10)?
Altınordu: Hüseyin Eroğlu (34)
Balıkesirspor Baltok: Can Cangök (17), Giray Bulak (17)
Boluspor: Fuat Çapa (9), Sait Karafırtınalar (25)?
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Osman Özköylü (11), Mehmet Altıparmak
(23)
Çaykur Rizespor: Hikmet Karaman (7), İbrahim Üzülmez (27)
Denizlispor: Yusuf Şimşek (6), Reha Erginer (14), Bülent Ertuğrul (1), Fatih Tekke (13)
Eskişehirspor: Sergen Yalçın (6), Yücel İldiz (23), Yılmaz Vural
(5)
Gaziantepspor: Bünyamin Süral (8), Ali Haydar Bozdağ (2), Faik Demir (7), Oktay Derelioğlu (10)?, Faik Demir (7)
Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Kalpar (7), Erkan Sözeri (27)
Grandmedical Manisaspor: Sait Karafırtınalar (7), Fatih Tekke (10), Taner Taşkın (9), Aytekin Viduşlu (2), Ünal Taşçı (6)
İstanbulspor: Yalçın Koşukavak (34)
MKE Ankaragücü: İsmail Kartal (34)
Samsunspor: Alpay Özalan (6), Besim Durmuş (1), Engin İpekoğlu (17), Besim Durmuş (10)
Tetiş Yapı Elazığspor: Mehmet Altıparmak (10), Muammer Sürmeli (1), Hüseyin Kalpar (19), Muammer Sürmeli (4)
Ümraniyespor: Bayram Bektaş (34)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Lider Galatasaray'ın maçı Bülent Yıldırım'ın! İşte haftanın hakemleri...

İmzayı atıyor! Müthiş rakam 260 milyon Euro...

Spor Toto 2. Lig Play-Off iddaa oranları belli oldu!

Medipol Başakşehir, Antalyaspor deplasmanında!