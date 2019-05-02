1. Lig'de 32. hafta nefes kesecek! Denizlispor, Gençlerbirliği deplasmanında...
Spor Toto 1. Lig'e 32. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Ligde 32. hafta, yarın yapılacak 2 maçla başlayacak. Haftanın açılışında Adanaspor Altınordu'yu, Boluspor ise Hatayspor'u konuk edecek.
Son 3 haftaya girilen ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
19.30 Adanaspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.30 Boluspor-Hatayspor (Bolu Atatürk)
4 Mayıs Cumartesi:
17.00 Birevim Elazığspor-Ümraniyespor (Yeni Malatya)
17.00 İstanbulspor-Kardemir Karabükspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.30 Afjet Afyonspor-Osmanlıspor (Zafer)
19.30 Altay-Eskişehirspor (İzmir Atatürk)
5 Mayıs Pazar:
17.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
19.30 Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor (Eryaman)
19.30 Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep (Balıkesir Atatürk)
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