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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
02.06.2019 - 11:44, Son GÃ¼ncelleme:

1. Lig'de 121 yabancÄ± oyuncu forma giydi

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1. Lig'de 121 yabancÄ± oyuncu forma giydi

Â Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunda 17 takÄ±mda 121 yabancÄ± oyuncu forma giyerken, AltÄ±nordu'da daha Ã¶nceki sezonlarda olduÄŸu gibi yabancÄ± futbolcu mÃ¼cadele etmedi.Â

TakÄ±mlarÄ±n 28 futbolcudan oluÅŸan kadrolarÄ±nda 10 yabancÄ± oyuncuya ÅŸans verebildiÄŸi 1. Lig'in 2018-2019 sezonunda 17 takÄ±mda 121 yabancÄ± oyuncu ÅŸans buldu. Ligde 6 yabancÄ± isim iki takÄ±mda da mÃ¼cadele ederken, AltÄ±nordu yine tamamen TÃ¼rk oyunculardan kurulu kadrosuyla mÃ¼sabakalara Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Giresunspor ile OsmanlÄ±spor'un 12'ÅŸer yabancÄ±ya ÅŸans verdiÄŸi ligde, Adana Demirspor ile Birevim ElazÄ±ÄŸspor 11, Altay ve GaziÅŸehir Gaziantep 9, Adanaspor, GenÃ§lerbirliÄŸi ve Hatayspor 8, Boluspor ile Ä°stanbulspor 7, AbalÄ± Denizlispor, Afjet Afyonspor, BalÄ±kesirspor Baltok ve Ãœmraniyespor 5, EskiÅŸehirspor 4, Kardemir KarabÃ¼kspor ise 1 yabancÄ± futbolcu oynattÄ±.Â 

En golcÃ¼ isim Marco PaixaoÂ 

Ligde atÄ±lan 804 golÃ¼n 274'Ã¼ yabancÄ± futbolculardan geldi.Â Sezon sonunda 29 gole ulaÅŸan Altay'dan Marco Paixao, ligin en golcÃ¼ ismi oldu. Portekizli futbolcu 1. Lig tarihinde en golcÃ¼ yabancÄ± oyuncu unvanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 2002-2003'ten beri 18 takÄ±mla oynanan ligde en golcÃ¼ isim rekorunu da eline geÃ§irdi.Â Paixao'yu 16 golle Adana Demirspor'dan Mickael Pote, 11 golle Giresunspor'dan Abiola Adedeji Dauda, 10 golle AbalÄ± Denizlispor'dan Muhammed Kehinde takip etti.Â 

Ä°stikrar abideleriÂ 

Altay'da Marco Paixao, Adana Demirspor'da Mickael Pote, Ä°stanbulspor'da Aldin Cajic, Ãœmraniyespor'da Andreas Vasilogiannis, AbalÄ± Denizlispor'da Ä°smail Aissati, 34 haftalÄ±k normal sezonda 33 maÃ§ta sahada kaldÄ±.Â 

iddaa'da en Ã§ok oynanan bahisleri kaÃ§Ä±rmayÄ±n,Â incelemek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n!

1. Ligde 121 yabancÄ± oyuncu forma giydi

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