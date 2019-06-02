1. Lig'de 121 yabancÄ± oyuncu forma giydi
Â Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunda 17 takÄ±mda 121 yabancÄ± oyuncu forma giyerken, AltÄ±nordu'da daha Ã¶nceki sezonlarda olduÄŸu gibi yabancÄ± futbolcu mÃ¼cadele etmedi.Â
TakÄ±mlarÄ±n 28 futbolcudan oluÅŸan kadrolarÄ±nda 10 yabancÄ± oyuncuya ÅŸans verebildiÄŸi 1. Lig'in 2018-2019 sezonunda 17 takÄ±mda 121 yabancÄ± oyuncu ÅŸans buldu. Ligde 6 yabancÄ± isim iki takÄ±mda da mÃ¼cadele ederken, AltÄ±nordu yine tamamen TÃ¼rk oyunculardan kurulu kadrosuyla mÃ¼sabakalara Ã§Ä±ktÄ±.Â
Giresunspor ile OsmanlÄ±spor'un 12'ÅŸer yabancÄ±ya ÅŸans verdiÄŸi ligde, Adana Demirspor ile Birevim ElazÄ±ÄŸspor 11, Altay ve GaziÅŸehir Gaziantep 9, Adanaspor, GenÃ§lerbirliÄŸi ve Hatayspor 8, Boluspor ile Ä°stanbulspor 7, AbalÄ± Denizlispor, Afjet Afyonspor, BalÄ±kesirspor Baltok ve Ãœmraniyespor 5, EskiÅŸehirspor 4, Kardemir KarabÃ¼kspor ise 1 yabancÄ± futbolcu oynattÄ±.Â
En golcÃ¼ isim Marco PaixaoÂ
Ligde atÄ±lan 804 golÃ¼n 274'Ã¼ yabancÄ± futbolculardan geldi.Â Sezon sonunda 29 gole ulaÅŸan Altay'dan Marco Paixao, ligin en golcÃ¼ ismi oldu. Portekizli futbolcu 1. Lig tarihinde en golcÃ¼ yabancÄ± oyuncu unvanÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 2002-2003'ten beri 18 takÄ±mla oynanan ligde en golcÃ¼ isim rekorunu da eline geÃ§irdi.Â Paixao'yu 16 golle Adana Demirspor'dan Mickael Pote, 11 golle Giresunspor'dan Abiola Adedeji Dauda, 10 golle AbalÄ± Denizlispor'dan Muhammed Kehinde takip etti.Â
Ä°stikrar abideleriÂ
Altay'da Marco Paixao, Adana Demirspor'da Mickael Pote, Ä°stanbulspor'da Aldin Cajic, Ãœmraniyespor'da Andreas Vasilogiannis, AbalÄ± Denizlispor'da Ä°smail Aissati, 34 haftalÄ±k normal sezonda 33 maÃ§ta sahada kaldÄ±.Â
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