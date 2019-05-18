1. Lig Play Off maçları ne zaman?
Spor Toto 1. Lig'de son hafta mücadelelerinin de oynanmasıyla birlikte Play Off maçları ne zaman oynanacak sorusu akıllardaki soru oldu. 4 takımın Süper Lig'e çıkabilmek için mücadele edeceği Play Off mücadelesinde, yarı final ve final mücadeleleri mayıs ayı içerisinde oynanacak. Peki, Spor Toto 1. Lig Play Off maçları ne zaman oynanacak? İşte, o takvim
Spor Toto Süper Lig'e çıkabilmek için Play Off mücadelesi gerçekleştirecek olan 4 takımın maçları hangi tarihte oynayacağı merak konusu oldu. İşte, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre 1. Lig Play Off maçlarının ne zaman oynanacağına dair bazı bilgiler
SPOR TOTO 1. LİG PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Spor Toto 1. Lig'de 3-4-5-6'ncı sırada yer bulan 4 takımdan birisi Play Off mücadelesi sonunda bir üst tura çıkma şansını elde edecek.
22 Mayıs'ta ilk maçlar, 26 Mayıs'ta ikinci maçlar oynanacak. Final karşılaşması ise 30 Mayıs'ta oynanacak.
Final maçının oynanacağı yer ise daha sonra açıklanacak.
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