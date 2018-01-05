1. Lig hakemleri, FIFA Atletik Testi'ne katıldı

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen 2017-2018 sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri'nin dördüncü gününde, 1. Lig hakemleri ile yardımcı hakemler, Kepez ilçesindeki Zeytinköy Atletizm Sahası'nda, FIFA Atletik Testi'ne tabi tutuldu.



MHK Fiziksel Gelişim Uzmanı Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan, testlerle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakemlerin 6 defa 40 metre ardından 40 defa 75 metre koşacaklarını belirterek, "Hakemlerimiz yılda iki defa bu testlere tabi tutuluyor. Maçlara katılmaları için bu testlere girmeleri ve testleri geçmeleri gerekiyor. Testlere 48'i yardımcı hakem olmak üzere toplam 71 hakem katılıyor." diye konuştu.



Testin 10 kişilik ekip tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Bozdoğan, hakemlerin eğitim kampında olduğunu ve pazar günü kampın tamamlanacağını kaydetti.

Testte, hakemlerin koşu süreleri ve fiziksel yeterlilikleri ölçüldü.